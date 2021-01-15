Başkanlardan Gazetecilere ziyaret

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilk kez 16 Ocak 1923’te İzmit’te düzenlediği basın toplantısının 98’nci yıl dönümü olan 16 Ocak Basın Onur Gününde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti misafirlerini ağırladı. 16 Ocak Basın onu günü öncesi Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaeli Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 16 Ocak Medya Evini ziyaret ederek gazetecilerin özel günün kutladı.

“BASININ ÖNEMİNİN FARKINDAYIM”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. KOGACE Başkanı Cemal Kaplan’ın şahsında herkesin basın onur gününü kutluyorum. Atatürk’ün ilk kez İzmit’te basın toplantısı yapması nedeniyle bu özel günde bir aradayız. Bir siyasetçi olarak basının öneminin farkındayım. Gazeteciler özellikle pandemi döneminde daha zor günler geçirdiler. Biz evde kendimizi izole ederken onlar sahadaydı. Uzun yıllar bu özel günü sağlıklı içinde bir arada kutlanmasını temenni ediyorum” dedi.

“SEZER YALNIZ BIRAKMADI”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kocaeli basını öncü oldu. Kuvvetli bir yerel basınımız var. Bizim vatandaşlara ulaşmamız Gücümüze güç katan gazetecilerimizin basın onur gününü Gazeteciler Cemiyet Başkanımız Cemal Kaplan nezdinde kutluyorum” dedi. Sezer’den sonra açıklamalarda bulunan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, Sezer’e ziyaret ve gazetecilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.