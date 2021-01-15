Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Teknik direktörümüz Erhan Altın ve ekibi ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendilerine bu zamana kadar verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" Kulüpten yapılan açıklamada pazar günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile oynanacak olan maçta, takımı kimlerin çıkaracağına dair de ekleme yapıldı. Şanlıurfaspor maçında takımın başında alt yapı koordinatörü Ramiz Soydaş olacak. Yardımcıları ise kulüp antrenörü Ercan Ağaçe, U-19 takım antrenörü Ali Mumcu ve kaleci antrenörü Kerem Nazlıgül olacak.
15 Oca 2021 - 17:42- Spor Güncelleme: 15 Oca 2021 - 17:45
Kocaelispor’dan Erhan Altın açıklaması
2. Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Erhan Altın ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdıklarını açıkladı. Teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayıran 2.Lig ekibi Kocaelispor’dan ayrılıkla ilgili resmi açıklama yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.