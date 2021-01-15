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15 Oca 2021 - 17:58- Siyaset G: 15 Oca 2021 - 18:01

CHP Genel Merkezinde KOGACE’ye ziyaret

CHP Genel Merkezinde gelen heyet, 16 Ocak Basın Onur Günü sebebi ile KOGACE’yi ziyaret etti. Ziyaret nedeni ile memnuniyetini ileten KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, önümüzdeki yıl 16 Ocak Basın Onu Günü etkinliklerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etti

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir dizi ziyaret için bugün ilimize geldi. CHP İl Binasında basın toplantısı düzenleyen ikili daha sonra il yöneticileri ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sonrası ikili, 16 Ocak Basın Onur Günü nedeni ile Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Medyaevi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde Toprak ve Tezcan’a, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve CHP’li yöneticiler eşlik etti.

ONUR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN”

Samimi ve içten bir havada gerçekleşen ziyarette CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Kocaeli’de bulunup bugün sizi böyle özel bir günde ziyaret etmemiz anlamlı oldu. Bu günler özellikle basının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Sizde özgür basınımızın temsilcisisiniz. Onur gününüz kutlu olsun” dedi

KOCAELİ BASIN İÇİN ÖNEMLİ BİR KONUMDA”

Tezcan’ın arından değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Başdanışmanı İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Biz basın özgürlüğüne saygı duyuyoruz. Basına her zaman önem verdik ve vermeye devam ediyoruz. Kocaeli’de basın için önemli bir konumda. Bugün burada olmaktan mutluyuz. Özgür basın süreç içerisinde her zaman dik duracaktır” dedi

KILIÇDAROĞLU’NU DAVET ETTİ

Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaplan ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir daha ki 16 Ocak Basın Onur Günü’ne davet etti. Ziyaret CHP yöneticilerinin basın mesuplarına hediyelerini takdim etmelerinin ardından son buldu.

# Kocaeli, İzmit, İstanbul

15 Oca 2021 - 17:58 - Siyaset

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