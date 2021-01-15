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15 Oca 2021 - 19:52- Gündem G: 15 Oca 2021 - 19:55

İzmit Belediyesinden ikinci pandemi destek paketi

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan esnaf ve vatandaşlar için destek paketini devreye soktu.
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Geçen yıl da nisan, mayıs, haziran aylarında esnaftan işgal harcı ve kira almayan İzmit Belediyesi bu sene de aralık, ocak ve şubat aylarında esnaftan işgal harcı almayacak. Kirada bulunan ve pandemi sürecinde dükkanını açamayan kiracılardan da işletme açılana kadar kira alınmayacak. Kira bedellerini peşin ödeyen iş yerleri için kira sözleşmeleri 3 ay uzatılacak. Ayrıca İzmit’te bulunan ve pandemi sürecinde kapalı olan, maddi anlamda sıkıntıya düşen kahvehanelere maddi destekte bulunulacak. Yine sıkıntıda olan İzmitli kitapçılardan ciddi miktarda kitaplar alınarak, kitap ihtiyacı olan kütüphanelere dağıtılacak. Ayrıca İzmit Belediyesi İzmit’te ikamet eden, sosyal maddi desteğe ihtiyaç duyan ve pandemi sebebiyle işsiz kalan vatandaşlara maddi destekte bulunulacak. Bu şekilde hem iş yapamayan, hem dükkanı kapalı olan, hem de desteğe ihtiyaç duyan ailelere yardım eli uzatılmış olacak.
# İzmit, yardım

15 Oca 2021 - 19:52 - Gündem

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