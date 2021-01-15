Ergün Keleş Sportif Direktör oluyor

Kocaelispor, yönetim, teknik kadro ve futbolcu grubu arasında kuvvetli bir bağ kuracak isim eksikliği özellikle bu sezon kendisini fazlası ile gösterdi. Sezon başında yapılan savruk transferler, yüksek miktarlar harcanarak gerçekleşen panik oyuncu alımlarının ardından, harcanan para ile verim oranı çok düşük oldu.
BİR AKSİLİK OLMAZSA
17 maçta 31 puan toplayan ve havuzdaki 51 puanın 20’sini dağıtan Kocaelispor’da kritik bir hamle yapıyor. Bu hamle sportif direktörlük departmanı için gerçekleşiyor. Ümraniyespor’da uzun süre görev alan ve kulübün 1. Lig’e kadar yükselmesinde önemli bir paya sahip olan Ergün Keleş ile Kocaelispor cephesi bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmeler olumlu seyretti. Bir aksilik olmazsa Ergün Keleş, Kocaelispor’un sportif direktörü olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.