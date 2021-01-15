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15 Oca 2021 - 21:06- Spor G: 15 Oca 2021 - 21:10

Ergün Keleş Sportif Direktör oluyor

Kocaelispor’da sportif direktörlük departmanında ülkenin bilinen isimlerinden Ergün Keleş ile görüşülüyor. İlk görüşmeler olumlu.

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Kocaelispor, yönetim, teknik kadro ve futbolcu grubu arasında kuvvetli bir bağ kuracak isim eksikliği özellikle bu sezon kendisini fazlası ile gösterdi. Sezon başında yapılan savruk transferler, yüksek miktarlar harcanarak gerçekleşen panik oyuncu alımlarının ardından, harcanan para ile verim oranı çok düşük oldu.

BİR AKSİLİK OLMAZSA

17 maçta 31 puan toplayan ve havuzdaki 51 puanın 20’sini dağıtan Kocaelispor’da kritik bir hamle yapıyor. Bu hamle sportif direktörlük departmanı için gerçekleşiyor. Ümraniyespor’da uzun süre görev alan ve kulübün 1. Lig’e kadar yükselmesinde önemli bir paya sahip olan Ergün Keleş ile Kocaelispor cephesi bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmeler olumlu seyretti. Bir aksilik olmazsa Ergün Keleş, Kocaelispor’un sportif direktörü olacak.
# Kocaelispor

15 Oca 2021 - 21:06 - Spor

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