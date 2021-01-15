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15 Oca 2021 - 21:14- Gündem G: 15 Oca 2021 - 21:17

İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi ve bununla beraber yollarda buzlanma tehlikesi oluşmasına karşın İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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Kentimizde havaların soğuması ve sıcaklığın eksi derecelere kadar düşmesi İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini buzlanmaya karşı harekete geçirdi. Gece gündüz demeden çalışan ekipleri kentin yüksek kesimlerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. 


ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR


Özellikle havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma karşısında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mücadele eden İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre ana arterler başta olmak üzere kent genelinde tuzlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
# İzmit

15 Oca 2021 - 21:14 - Gündem

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