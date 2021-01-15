İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada

Kentimizde havaların soğuması ve sıcaklığın eksi derecelere kadar düşmesi İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini buzlanmaya karşı harekete geçirdi. Gece gündüz demeden çalışan ekipleri kentin yüksek kesimlerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Özellikle havanın eksi derecelere düşmesiyle birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma karşısında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için mücadele eden İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdi. Alınan bilgilere göre ana arterler başta olmak üzere kent genelinde tuzlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.