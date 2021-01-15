3 ev soydu polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Darıca’da 29 ve 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında 3 ayrı evden 16 bin TL ziynet eşyası çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlatan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin K.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve Gebze Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.