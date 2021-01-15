İş yerinden elektrik süpürgesi çaldılar

Alınan bilgiye göre İzmit’te 11 Ocak günü meydana gelen olayda, girmiş oldukları iş yerinde çalışanı oyalayarak bir elektrik süpürgesi çalınması olayı ile ilgili araştırma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili olarak C.Y., S.Y. ve S.Y. isimli 3 kadın zanlıyı tespit etti. Şüpheliler polis ekipleri tarafından İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken çaldıkları elektrik süpürgesini sattıkları spotçu hakkında da çalıntı mal satın almaktan yasal işlem yapıldı.