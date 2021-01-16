Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 Oca 2021 - 09:23- Gündem G: 16 Oca 2021 - 09:36

Hürriyet, İzmitlilerin sorunlarını  Büyükşehir Meclisinde gündeme getirdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) meclis toplantısında söz alarak, İzmitlilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uhdesinde çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdi 

mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, KBB meclis toplantısında İzmitlilerin Büyükşehir uhdesinde çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdi. Başkan Hürriyet, Alikahya sakinlerinin İZAYDAŞ konusundaki rahatsızlıklarını, İnönü Caddesi hakkındaki önerilerini ve Kuruçeşme Hatipköy mezarlığında yer kalmamasıyla ilgili muhtarlardan gelen talepleri Büyükşehir Belediyesine iletti.


İZAYDAŞ’IN KOKU SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?


İZAYDAŞ’tan çevreye yayılan kötü kokulardan vatandaşların rahatsız olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, “İZAYDAŞ nedeniyle Alikahyalı vatandaşlarımız sürekli bize ‘Koku ne zaman giderilecek?’ diye soruyorlar. Önceki meclislerde bu durumun çözüleceği belirtilmişti. İZAYDAŞ’ın koku sorunu ne zaman çözülecek?” diye sordu.


İNÖNÜ CADDESİNİ BERABER GEZEBİLİRİZ


İnönü caddesinin çekim merkezine haline gelmesi için önerilerde bulunan Başkan Hürriyet, “İnönü Caddesi’ndeki esnaflar uzun zamandır, size ve bize sık sık taleplerini ve şikâyetlerini iletiyorlar. Ben bir kez daha hatırlatmak istedim. Cadde esnafının ticaret hacminin arttırılması için beraberce bir şey yapabiliriz, esnafları da beraber gezebiliriz. Oranın ticari hacminin geliştirilmesiyle, çekim merkezi olmasıyla alakalı bir planlama var mı? Orayla ilgili beraberce konuşabiliriz.” dedi. 


MEZARLIK YERİ TAHSİSİ İÇİN TALEPLER VAR


Kuruçeşme Hatipköy mezarlığında defin yeri kalmadığını aktaran Başkan Hürriyet, “Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı’nda defin yeri kalmadığından Hatipköy, Fatih ve Kocatepe muhtarlarımızın Mezarlıklar Müdürlüğünün orada bir mezarlık yeri tahsis edilmesiyle alakalı talepleri var. İletmemi rica ettiler.” ifadelerini kullandı.

# İzmit, Büyükşehir

16 Oca 2021 - 09:23 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor   mask
Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor  
İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada mask
İzmit Belediyesi buzlanmaya karşı 7/24 sahada
Başkanlardan Gazetecilere ziyaret mask
Başkanlardan Gazetecilere ziyaret
Denizli/Pamukkale'de 139 m2 daire mahkemeden satılık mask
Denizli/Pamukkale'de 139 m2 daire mahkemeden satılık
3 adet marka icradan satılık mask
3 adet marka icradan satılık
Kar timi 24 saat görev başında   mask
Kar timi 24 saat görev başında  
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de mask
Dünya'nın en yüksek pH'ına sahip sulardan biri Kocaeli'de
Hürriyet’e soruşturma açıldı mask
Hürriyet’e soruşturma açıldı
Tır şoförü evinde intihar etti mask
Tır şoförü evinde intihar etti
Kayıp doktorun arkadaşı konuştu mask
Kayıp doktorun arkadaşı konuştu
Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor mask
Kartepe’ye gitmek için evinden çıkan doktordan haber alınamıyor
Kartepe'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı mask
Kartepe'de kar kalınlığı 20 santime ulaştı

GALERİ

Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı mask
Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar mask
Ormanlık alanda kayboldular! Donmamak için bakın ne yaptılar
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor- Hekimoğlu Trabzon (Canlı anlatım)
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti mask
6 emniyet müdür yardımcısı terfi etti
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı mask
Cumhurbaşkanına elleriyle Kur'an-ı Kerim yazdı
Sapanca Gölü can çekişiyor mask
Sapanca Gölü can çekişiyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL