Hürriyet, İzmitlilerin sorunlarını  Büyükşehir Meclisinde gündeme getirdi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, KBB meclis toplantısında İzmitlilerin Büyükşehir uhdesinde çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdi. Başkan Hürriyet, Alikahya sakinlerinin İZAYDAŞ konusundaki rahatsızlıklarını, İnönü Caddesi hakkındaki önerilerini ve Kuruçeşme Hatipköy mezarlığında yer kalmamasıyla ilgili muhtarlardan gelen talepleri Büyükşehir Belediyesine iletti.



İZAYDAŞ’IN KOKU SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?



İZAYDAŞ’tan çevreye yayılan kötü kokulardan vatandaşların rahatsız olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, “İZAYDAŞ nedeniyle Alikahyalı vatandaşlarımız sürekli bize ‘Koku ne zaman giderilecek?’ diye soruyorlar. Önceki meclislerde bu durumun çözüleceği belirtilmişti. İZAYDAŞ’ın koku sorunu ne zaman çözülecek?” diye sordu.



İNÖNÜ CADDESİNİ BERABER GEZEBİLİRİZ



İnönü caddesinin çekim merkezine haline gelmesi için önerilerde bulunan Başkan Hürriyet, “İnönü Caddesi’ndeki esnaflar uzun zamandır, size ve bize sık sık taleplerini ve şikâyetlerini iletiyorlar. Ben bir kez daha hatırlatmak istedim. Cadde esnafının ticaret hacminin arttırılması için beraberce bir şey yapabiliriz, esnafları da beraber gezebiliriz. Oranın ticari hacminin geliştirilmesiyle, çekim merkezi olmasıyla alakalı bir planlama var mı? Orayla ilgili beraberce konuşabiliriz.” dedi.



MEZARLIK YERİ TAHSİSİ İÇİN TALEPLER VAR



Kuruçeşme Hatipköy mezarlığında defin yeri kalmadığını aktaran Başkan Hürriyet, “Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı’nda defin yeri kalmadığından Hatipköy, Fatih ve Kocatepe muhtarlarımızın Mezarlıklar Müdürlüğünün orada bir mezarlık yeri tahsis edilmesiyle alakalı talepleri var. İletmemi rica ettiler.” ifadelerini kullandı.