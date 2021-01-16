Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Örcün Köyü’nde bulunan ve atıl durumda olan Sultan Baba Türbesi’nin çevre düzenlemesine devam ediyor. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen türbe, yeni haliyle vatandaşlara nefes aldıracak bir yer haline gelecek.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Gölcük ilçesi Örcün Köyü’nde bulunan Osmanlı dönemine ait Sultan Baba Türbesi’nde çevre düzenlemesi için çalışma başlatmıştı. Türbe ve çevresini kapsayan düzenleme çalışmaları kapsamında alan içerisinde mevcutta bulunan 15 adet oturma alanı söküldü. Sert zemin için granit küp taş ve granit bordür döşemesi ekipler tarafından tamamlandı.

TUVALETLER YENİLENDİ

Alanda bulunan tuvaletler de Park ve Bahçeler ekiplerince onarıma alınmıştı. Engelli kullanımı için uygun hale getirilen tuvalete ayrıca bay ve bayan için de şadırvan eklendi. Tüm park alanını kapsayan çalışmalar ile alan engelli kullanımına uygun hale getirildi.

BAKIM VE ONARIM

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanda bulunan beton köprü onarıldı. Köprünün güvenli hale getirilmesi için ekipler tarafından ferforje korkuluk yapıldı. Alan içerisinde yer alan çeşme de ekipler tarafından yenilendi. Alan içinde gerekli görülen yerlere ferforje yapımı devam ediyor.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE BANKLAR

Alan içerisinde yer alan yürüyüş ve bağlantı yollarına granit küptaş döşendi. Park alanı içerisine uygun noktalara vatandaşların kullanımı için bank ve piknik masası yerleştirilecek. Ayrıca alan içerisindeki taş duvarlar onarılıp, harpuşta kaplandı.

YEŞİL ALAN ARTTIRILDI

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanın daha yeşil bir görüntüye kavuşması için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda alan içerisine uygun noktalara bitkiler ekildi. Ayrıca alana 15 adet dişbudak, 15 adet meşe, 45 adet karayemiş ağacı ekildi. Bin 850 metrekare alana rulo çim serimi ve otomatik sulama sistemi yapıldı. Mevcut otopark yenilenip kullanıma uygun hale getirildi.