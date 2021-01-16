Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ilimizde 17-18 Ocak tarihlerinde yoğun kar yağışı gerçekleşecek. Aldığı tedbirler ile yaşanabilecek kar yağışındaki olumsuzluklara karşı mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), önümüzdeki günlerde oluşacak yoğun kar yağışı sonrasında don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
AFKOM TİPİ, BUZLANMA VE DON’A KARŞI UYARDI
İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Pazar ve Pazartesi günleri Kocaeli genelinde oluşacak yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yapılan açıklamada trafiğe çıkacak araçların kış lastiklerinin takılması, hususi araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması, trafiğe çıkması zorunlu araçların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, yoğun olan yolların mümkünse kullanmamaları ve oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil’i aramaları belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.