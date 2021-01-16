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16 Oca 2021 - 09:35- Gündem G: 16 Oca 2021 - 09:44

Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı

17-18 Ocak Pazar ve Pazartesi günleri, Kocaeli’de yağacak olan kar nedeni ile Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, vatandaşları uyardı  

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ilimizde 17-18 Ocak tarihlerinde yoğun kar yağışı gerçekleşecek. Aldığı tedbirler ile yaşanabilecek kar yağışındaki olumsuzluklara karşı mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), önümüzdeki günlerde oluşacak yoğun kar yağışı sonrasında don ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

 AFKOM TİPİ, BUZLANMA VE DON’A KARŞI UYARDI

İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Pazar ve Pazartesi günleri Kocaeli genelinde oluşacak yoğun kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Yapılan açıklamada trafiğe çıkacak araçların kış lastiklerinin takılması, hususi araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması, trafiğe çıkması zorunlu araçların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, yoğun olan yolların mümkünse kullanmamaları ve oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil’i aramaları belirtildi.
# Kocaeli, Büyükşehir

16 Oca 2021 - 09:35 - Gündem

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