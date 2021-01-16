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16 Oca 2021 - 17:30- Spor G: 16 Oca 2021 - 09:43

Haşim Arda: Yeni bir sayfa açmak istiyorum

Kocaelispor’dan ayrılan 1. Lig takımlarından Keçiörengücü ile 5 yıllık anlaşmanın yapıldığı genç stoper Haşim Arda Sarman, sezonun ikinci yarısında süre bulup kendisi için yeni bir sayfa açmak istediğini ifade etti. Haşim Arda, Kocaelispor’da kendisini yetiştiren alt yapıdaki antrenörlerine de teşekkür etti.

Erdem ÖVÜÇ
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Gazetemizin sorularını yanıtlayan Haşim Arda transferi ile ilgili şu şekilde konuştu: Kocaelispor’da futbola başladım. Kısacası gözümü bu kulüpte açtım. Alt yapı hocalarım bu günlere gelmemde bana ve kardeşime çok yardımcı oldular. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum.

KEÇİÖREN GELİŞİMİME KATKI SAĞLAYACAKTIR

Kocaelispor’un bulunduğu her ortamda hedef şampiyonluktur. Hal böyle olunca forma bulma süren de az oluyor. Açıkçası kadroda yer bulmak için, özellikle kupa maçlarında oynamak için elimden geleni yaptım. Keçiörengücü’ne transfer oldum. Anlaşmam 5 yıllık. Burada kendimi gösterip formayı almak ve kendi gelişimime katkı sağlamak istiyorum.

KOCAELİSPOR’A SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUM

Kocaelispor Kulübü Başkanı Sayın Engin Koyun ve yönetimine bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Keçiören’de 41 numaralı formayı giyeceğim. İnşallah hem bana güvenenleri hem de yeni kulübümü mahcup etmeyeceğim. Kocaelispor’a da şampiyonluk yolunda sonsuz başarılar dilerim.
# Kocaelispor, destek

16 Oca 2021 - 17:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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