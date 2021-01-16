Haşim Arda: Yeni bir sayfa açmak istiyorum

Gazetemizin sorularını yanıtlayan Haşim Arda transferi ile ilgili şu şekilde konuştu: Kocaelispor’da futbola başladım. Kısacası gözümü bu kulüpte açtım. Alt yapı hocalarım bu günlere gelmemde bana ve kardeşime çok yardımcı oldular. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum.
KEÇİÖREN GELİŞİMİME KATKI SAĞLAYACAKTIR
Kocaelispor’un bulunduğu her ortamda hedef şampiyonluktur. Hal böyle olunca forma bulma süren de az oluyor. Açıkçası kadroda yer bulmak için, özellikle kupa maçlarında oynamak için elimden geleni yaptım. Keçiörengücü’ne transfer oldum. Anlaşmam 5 yıllık. Burada kendimi gösterip formayı almak ve kendi gelişimime katkı sağlamak istiyorum.
KOCAELİSPOR’A SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUM
Kocaelispor Kulübü Başkanı Sayın Engin Koyun ve yönetimine bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Keçiören’de 41 numaralı formayı giyeceğim. İnşallah hem bana güvenenleri hem de yeni kulübümü mahcup etmeyeceğim. Kocaelispor’a da şampiyonluk yolunda sonsuz başarılar dilerim.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.