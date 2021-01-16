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16 Oca 2021 - 09:52- Sağlık G: 16 Oca 2021 - 09:55

Karantina süresince evde alınacak önlemler!

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 testi pozitif çıkmış kişilerin yapması gerekenleri ve karantina sürecinde alması gereken tedbirler için eğitici video hazırladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda, COVİD-19 testi pozitif çıkmış kişilerin yapması gerekenler ve bu kişilerin aile üyelerinin karantina sürecinde alması gereken tedbirler hususunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

 ALINACAK ÖNLEMLER

Bir taraftan Covid-19’a karşı alınacak önlemler kapsamında gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da vatandaşları bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, COVİD-19 testi pozitif çıkan kişilerin ve bu kişiler ile bir arada yaşayan aile bireylerinin karantina sürecinde alması gereken tedbirler hususunda bir video hazırladı.

 

MASKE TAKMANIN VE İZOLASYONUN ÖNEMİ

Hazırlanan videoda, testi pozitif çıkmış olan hastanın öncelikle maske takması, kendi izolasyonunu sağlaması, evden çıkmaması ve kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi gerektiği vurgulandı. Eğer hasta olan bireyin izolasyonu sağlanamıyorsa, sık sık havalandırılabilen bir odada hasta ile diğer aile üyeleri arasında 3-4 adım mesafe olacak şekilde hastanın konumlandırılması gerektiği söylendi.

 

BESLENME, UYKU VE TEMİZLİK

Bilgilendirme videosunda ayrıca hastanın, hekimin önerdiği şekilde ilaçlarını tam saatinde almasının sağlanmasına, dengeli ve düzenli beslenmesine, uykusuna, dinlenmesine ve bol miktarda sıvı tüketmesine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Tedbir bakımından hastanın mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanması, eğer bu durum mümkün değilse bu ortamların her kullanımdan sonra sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi (5 litrelik suya 1/2 litre çamaşır suyu), kullanacağı bardak, tabak, çatal, kaşık, havlu vb. eşyaların mümkünse tek kullanımlık olması, ortak kullanılacaksa her kullanımdan sonra bol deterjan ve suyla yıkanması gerektiği anlatıldı. Ayrıca elle sık temas edilen yerlerin; kapı ve pencere kollarının, televizyon ya da klima kumandalarının, prizlerin (5 litrelik suya 1/2 çay bardağı çamaşır suyu) oranında solüsyon ile dezenfekte edilmesinin gerektiği ifade edildi. Havlu, çarşaf, yastık kılıfı, nevresim ve kıyafetlerini çamaşır makinasında 60-90 derecede normal deterjan ile yıkamak da önemle belirtildi.

 

HASTANIN VE YAKINLARININ SAĞLIK DURUMLARININ TAKİBİ

Hastanın durumunda belirgin bir kötüleşme gözlenirse (yüksek ateşin düşmemesi, solunum sıkıntısı veya nefes darlığı çekmesi, sıvı alımı veya beslenmesinin ciddi şekilde bozulması) vakit kaybetmeden hekime haber verilmesi gerektiği belirtildi. Videoda, hasta dışında ayrıca diğer aile üyelerinin de sağlık durumlarının takip edilmesi;  kendilerinde ateş, öksürük, halsizlik, ishal veya solunum sıkıntısı olması durumunda sağlık kurumuna başvurulması gerektiği vurgulandı.

 

BİLGİ İÇİN 153

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında olabilecek eğitim taleplerine yönelik eğitimler vermeye devam edecek. Eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları yeterli.

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16 Oca 2021 - 09:52 - Sağlık

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