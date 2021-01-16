Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. TEM yolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kimliği belirsiz kişi çarpmanın şiddetiyle yolun ortasında bulunan bariyerlerin anasına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Trafik ekipleri, olay yerindeki çalışmalar nedeniyle bir süre yolu ulaşıma kapattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset morga kaldırıldı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri aracı tespit etmek için çalışma başlattı. Aracın kırılan parçaları olay yerinden toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16 Oca 2021 - 10:00- Asayiş Güncelleme: 16 Oca 2021 - 10:03
TEM'e giren yaya canından oldu!
Gebze'de, TEM'e girip, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye bir araç çarptı. Kimliği belirsiz kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise kaçtı.
# Gebze
16 Oca 2021 - 10:00 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.