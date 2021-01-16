WhatsApp'tan geri adım!

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile daha fazla paylaşacağını açıklamasından sonra birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Özel hayatın gizliliğini hiçe sayan skandal gizlilik sözleşmesinin ardından Telegram, BİP, Dedi ve Signal gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına talep artarken, WhatsApp büyük kan kaybı yaşadı.

YÜZDE 15 KULLANICI KAYBI YAŞADI

Hem Türkiye'de hem de dünyada zirveden düşen WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin, 2021'in ilk yedi gününde yüzde 15 azaldığı belirtilmişti. Bu oran, küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ediyor.

GERİ ADIM ATTI

Hem yaşanan kullanıcı kaybı hem de kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine WhatsApp geri adım attı. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı. Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.

WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.

8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Sözleşme, yapılacak değişiklikle ilgili daha detaylı bilgilendirme yapmak için 15 Mayıs'a ertelendi."

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen Gizlilik İlkesinde yer alan maddeler şu şekilde;

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

WHATSAPP, KULLANICILARIN HANGİ VERİLERİNİ TOPLAYABİLİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

TOPLANAN VERİLER NASIL KULLANILIYOR?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler