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16 Oca 2021 - 10:10- Gündem G: 16 Oca 2021 - 10:16

Koronavirüs aşısının en etkili iki yan etkisini açıkladı!

Aşılama çalışmasının başladığı günden beri, 8 bin sağlık çalışanına ulaştıklarını kaydeden Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Ahmet Surel, aşılananlar arasında ciddi bir yan etkinin görülmediğini kaydetti. Surel, yan etkiler arasında en fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaştıkları bilgisini verdi.

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Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan aşılama sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yıllardır bilinen metotla hazırlanan güvenilir bir aşının temin edilerek uygulandığını belirten Surel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olmasının ardından aşı yaptıranların sayısının hızla arttığını vurgulayarak, "Toplumun tanıdığı, bildiği, güvendiği idol olan kişiler aşı noktasında tavrını belli ettiği zaman, toplumun buna yaklaşımı daha farklı oluyor. Aşılanma hızının arttığını ifade edebilirim." dedi.

GÜNLÜK 7 BİN 500 AŞILAMA KAPASİTELERİ VAR

Ankara Şehir Hastanesinde 130 aşı uygulama odasının ve aşıyla ilgili tüm ekipmanların olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Surel, "Bunlara MHRS üzerinden randevu alınabiliyor. Sağlık personeli, randevu aldığı saatte geldiği zaman sabah 08.00'den gece yarısına kadar aşılamalarını yapabiliyoruz. Günlük yaklaşık 7 bin 500 kapasiteli aşılama imkanımız var. Aşılama hızı, talep daha da artarsa bu kapasiteyi artırabilecek durumdayız." ifadesinde bulundu.

8 BİN AŞILAMA YAPILDI

Aşılama kapsamında ulaştıkları sağlık çalışanı sayısı hakkında da konuşan Ahmet Surel, "Dün sabah resmi olarak başlamasının ardından mesai bitimine kadar 4 bin civarında aşılama yaptık. Dün Cumhurbaşkanımızın sürece katılması, bir önceki gün Bakanımızın ve Bilim Kurulu üyelerimizin teşvikiyle beraber şu anda bunu ikiye katladık, 8 bin aşılama yaptık." bilgisini verdi.

YAN ETKİLER ARASINDA TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ VE AĞRILAR GÖZLENEBİLİR

Yapılan aşılarda şu ana kadar ciddi bir reaksiyon ile karşılaşmadıklarını söyleyen Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her alanda mutlaka 10 hemşireye bir kişi olacak şekilde sorumlu doktorlarımız var. Her türlü müdahaleye hazır durumdayız ama şu ana kadar ciddi bir reaksiyonla karşılaşmadık. 'Omzum ağrıyor.', 'Biraz tansiyonum mu düştü acaba?' diyenler oldu. O da bir elin parmakları kadar, 8 bin kişide bunu normal karşılıyoruz. Fakat şu anda müdahale gerektirecek ciddi bir reaksiyon yaşamadık. Zaten klasik usulle hazırlanan ölü virüs aşısı olduğu için onu çok beklemiyoruz. Pratikte aşılamanın sorunsuz geçeceğini öngörüyorduk, buna rağmen en kötü ihtimale hazır olacak şekilde her türlü tedbirimizi aldık. Onlar kenarda tedbir olarak duruyor, inşallah sürecin sonuna kadar da öyle kalır."
# aşı

16 Oca 2021 - 10:10 - Gündem

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