Ellibeş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesi adına da önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. İşte bu eşsiz görevi yerine getiren değerli basın mensupları adına bugün çok önemli bir günü icra ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri olan bugüne Kocaeli’mizin evsahipliği yapmış olmasından ayrıca onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923’te İzmit’te Kasr-ı Hümayun’da dönemin en önemli gazetecileriyle bir araya geldiği toplantıda, Cumhuriyeti kuracağının ipuçlarını ilk kez vermiştir. Yaklaşık 6 saat süren bu toplantı tarihe geçmiştir. Kocaeli’nin böylesi önemli bir toplantıya evsahipliği yapması ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda basın mensuplarımıza verilen bu değer, ilk kez 1986 yılında Basın Onur Günü olarak kutlanmaya başlanmış ve günümüze kadar gelmiştir. Dün olduğu gibi bugün de sadece ülkemizin gelişmesi, büyümesi; milletimizin refahı, huzuru ve düşmanlara karşı korunması adına taraf olan değerli basın mensuplarımızın 16 Ocak Basın Onur Günü’nü en derin duygularla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş gazetecileri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum."
Ellibeş'ten 16 Ocak Basın Onur Günü mesajı
AKP Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş, 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı
Ellibeş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesi adına da önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. İşte bu eşsiz görevi yerine getiren değerli basın mensupları adına bugün çok önemli bir günü icra ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.