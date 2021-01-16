Korona can almaya devam ediyor! 2 kişi öldü

Ayten İnce vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden emekli devlet memuru merhum İsmail Hakkı İnce’nin eşi Ayten İnce (79) Covid-19 rahatsızlığına bağlı zatürre nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayten İnce’nin cenazesi Sapanca Kırkpınar mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aşkın Demirören vefat etti

İzmit Terzibayırı Mahallesinde ikamet eden Alikahya Çocuk hastanesi personellerinden Sinan Demirören’in eşi olan ve özel bir hastanede çalışan Aşkın Demirören (45) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Aşkın Demirören’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.