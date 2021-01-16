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16 Oca 2021 - 14:55- Gündem G: 16 Oca 2021 - 15:58

Kocaeli'de masa ve sandalyeler buz tuttu

Kartepe'de oteller bölgesinde hava eksi 8 dereceye düşünce, işletmelerin dışarıda bulunan masa ve sandalyeleri buz tuttu.

Demirören Haber Ajansı
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Samanlı Dağlarının zirvesinde bulunan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü. Otel ve restoranların çatışında buz sarkıtları oluşurken, dışarıda bulunan masa ve sandalyeler de buz tuttu. İşletme sahibi Dursun Deniz, "Tipi şeklinde zaman zaman kar yağışı oluştu. Masa ve sandalyeler buz tuttu. Buzları kırarak temizledik. Zaman zaman buna benzer manzaralarla karşılaşabiliyoruz" dedi. 

16 Oca 2021 - 14:55 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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