Kayak pisti yarın açılıyor! HES kodunuzu unutmayın

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü. Kartepe Kayak Merkezi Genel Koordinatörü Korhan Oymak, yaptığı açıklamada, geçen hafta Kartepe'de hiç kar olmadığını ancak 3 gün önce gelen yağışla bölgenin beyaz örtüyle yeniden buluştuğunu söyledi.
"KAYITLAR HES KODU İLE ALINIYOR"
Şu anda 40 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığını ifade eden Oymak, "Bu akşam ve yarın yoğun kar yağışı bekliyoruz. 50 santimetre kadar bir yağışın geleceğini tahmin ediyoruz. Pazar günü öğle saatlerinde ya da en geç pazartesi pistlerimizi açacağız ve misafirlerimiz kayak yapmaya başlayabilecek. Kar yağışıyla misafirlerin bölgeye olan ilgisi arttı. Biz de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde misafirlerimizi kabul ediyoruz. Kayıtları HES koduyla alıyoruz." diye konuştu.
SAPANCA VE İZMİT KÖRFEZİ MANZARASI
Oymak, merkeze dün yoğun ziyaretçi girişi olduğunu dile getirerek, sezonun kendileri için bugün açıldığını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine gönderdiği genelge çerçevesinde otel doluluk oranını yüzde 50'de tuttuklarını aktaran Oymak, "Çok talep var. Bölge önemli bir noktada yer alıyor. Kocaeli dışında İstanbul, Yalova, Sakarya ve Düzce'ye yakın noktadayız. Burası doğal güzellikleri olan da bir bölge. Aynı anda hem Sapanca Gölü hem de İzmit Körfezi manzarasını izleyebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.