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16 Oca 2021 - 15:00- Gündem G: 16 Oca 2021 - 15:57

Kayak pisti yarın açılıyor! HES kodunuzu unutmayın

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de, bu akşam ve yarın beklenen kar yağışının ardından kayak pistlerinin açılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
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Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.  Kartepe Kayak Merkezi Genel Koordinatörü Korhan Oymak, yaptığı açıklamada, geçen hafta Kartepe'de hiç kar olmadığını ancak 3 gün önce gelen yağışla bölgenin beyaz örtüyle yeniden buluştuğunu söyledi.

"KAYITLAR HES KODU İLE ALINIYOR"

Şu anda 40 santimetre kar kalınlığına ulaşıldığını ifade eden Oymak, "Bu akşam ve yarın yoğun kar yağışı bekliyoruz. 50 santimetre kadar bir yağışın geleceğini tahmin ediyoruz. Pazar günü öğle saatlerinde ya da en geç pazartesi pistlerimizi açacağız ve misafirlerimiz kayak yapmaya başlayabilecek. Kar yağışıyla misafirlerin bölgeye olan ilgisi arttı. Biz de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde misafirlerimizi kabul ediyoruz. Kayıtları HES koduyla alıyoruz." diye konuştu.

SAPANCA VE İZMİT KÖRFEZİ MANZARASI

Oymak, merkeze dün yoğun ziyaretçi girişi olduğunu dile getirerek, sezonun kendileri için bugün açıldığını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının kendilerine gönderdiği genelge çerçevesinde otel doluluk oranını yüzde 50'de tuttuklarını aktaran Oymak, "Çok talep var. Bölge önemli bir noktada yer alıyor. Kocaeli dışında İstanbul, Yalova, Sakarya ve Düzce'ye yakın noktadayız. Burası doğal güzellikleri olan da bir bölge. Aynı anda hem Sapanca Gölü hem de İzmit Körfezi manzarasını izleyebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

# Kocaeli, İzmit, koronavirüs, İstanbul

16 Oca 2021 - 15:00 - Gündem

Muhabir Anadolu Ajansı

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