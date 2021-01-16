Vali Yavuz'dan koronavirüs açıklaması! "Yüzde 80 azalttık"

16 Ocak Basın Onur Gününde Kasr-ı Hümayun Müzesinde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalı tören düzenlendi. Basın Onur Günü adı altındaki törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katılım sağladı. Tören de aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz,"Kocaeli’de salgını kontrol altına almayı başardık. Yüzde 80 bandında vakaları azalttık" dedi.
"AŞININ TORPİLİ FALAN YOK"
Günün anlam ve öneminden sonra Covid-19 salgınıyla ilgili bilgiler vermeyi de es geçmeyen Vali Seddar Yavuz açıklamalarında,“Kocaeli’de salgını kontrol altına almayı başardık. Yüzde 80 bandında vakaları azalttık. Ancak bu demek değil ki rehavete kapılalım. Tedbirlere, maskeye, mesafeye uymak zorundayız. Ben kentin valisi olarak henüz aşımı yaptırmadım. Çünkü sıra bana gelmedi. Bunu neden söylüyorum; aşı olayının torpili falan yok. Bunlar doğru gündemler değil. Sıram gelince hemen aşımı yaptıracağım. Sırası gelen herkes aşısını yaptırsın" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.