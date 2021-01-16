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16 Oca 2021 - 15:11- Gündem G: 16 Oca 2021 - 15:12

Vali Yavuz'dan koronavirüs açıklaması! "Yüzde 80 azalttık"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 16 Ocak Basın Onur Günü toplantısının yıl dönümü nedeniyle Kasr-ı Hümayun Müzesinde açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, aşı hakkında da bilgi vermeyi es geçmedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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16 Ocak Basın Onur Gününde Kasr-ı Hümayun Müzesinde koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalı tören düzenlendi. Basın Onur Günü adı altındaki törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katılım sağladı. Tören de aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz,"Kocaeli’de salgını kontrol altına almayı başardık. Yüzde 80 bandında vakaları azalttık" dedi.

"AŞININ TORPİLİ FALAN YOK"

Günün anlam ve öneminden sonra Covid-19 salgınıyla ilgili bilgiler vermeyi de es geçmeyen Vali Seddar Yavuz açıklamalarında,“Kocaeli’de salgını kontrol altına almayı başardık. Yüzde 80 bandında vakaları azalttık. Ancak bu demek değil ki rehavete kapılalım. Tedbirlere, maskeye, mesafeye uymak zorundayız. Ben kentin valisi olarak henüz aşımı yaptırmadım. Çünkü sıra bana gelmedi. Bunu neden söylüyorum; aşı olayının torpili falan yok. Bunlar doğru gündemler değil. Sıram gelince hemen aşımı yaptıracağım. Sırası gelen herkes aşısını yaptırsın" dedi.

 

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, koronavirüs, aşı, covid-19

16 Oca 2021 - 15:11 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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