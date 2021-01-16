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16 Oca 2021 - 15:14- Asayiş G: 16 Oca 2021 - 15:15

Kısıtlamada 207 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 207 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 151 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 15 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 86 iş yeri denetlenirken 16 bin 202 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde yolcu kapasitesine uymayan 1 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 83 kişiye ve 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 31 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 84 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 şahsa ve 1 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yerine olmak üzere toplam 207 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 151 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 943 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 162 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 105 araç kontrol edildi.

# Kocaeli, koronavirüs

16 Oca 2021 - 15:14 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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