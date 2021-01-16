Bir uyarıda valilikten! Kar fena halde geliyor

Valilikten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verdi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin 16.01.2021 Cumartesi günü (Bugün) Saat: 18:00 ile 17.01.2021 Pazar günü Saat 15:00 saatleri arasında yağmur ve karla karışık yağmur ile kar yağışının etkisi altına gireceği beklenmektedir.



Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."