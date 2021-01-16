ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları Uluslararası e-Twinning “Culture in a Box” Projesine Katılılıyor

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğrencilerinin kültürel farkındalıklarını oluşturmayı ve etkileşimli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefleyen proje Polonya, İspanya, Fransa, İtalya, Romanya ve Litvanya’nın içinde bulunduğu 20 ortaklı ülkelerin katılımıyla sağlanmaktadır. “Culture in a Box” projesinde aktif bir şekilde rol alacak öğrenciler, ortak ülkelerin kültürleri ile ilgili karşılaştırmalar yaparak eğlenceli deneyimlere sahip olma imkanı elde ederken, yurt dışı ortakları ile yapılan canlı bağlantı görüşmeleriyle ikinci dil olarak öğrendikleriİngilizce’yi aktif olarak kullanma fırsatı yakalayacaklardır. Avrupa’dan katılan yaklaşık 750 öğrenci ve tüm ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ana sınıfı öğrencileri birlikte yürüttükleri projede kültürün ne olduğunu, bölgeler arası farklı ve benzerlik gösteren alanlarını birlikte keşfedecekler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.