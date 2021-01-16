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16 Oca 2021 - 19:49- Gündem G: 16 Oca 2021 - 19:51

Vaka ve vefat sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 902 hastayla birlikte 7 bin 550 yeni vaka tespit edilirken 168 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 16 Ocak Cumartesi gününün verilerine göre son bir günde yapılan 156 bin 792 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 223 bin 445’e ulaştı.

168 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel tabloya göre semptom gösteren 902 hastayla birlikte 7 bin 550 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665’e çıktı. Can kaybı da 168 artarak 23 bin 832’ye yükseldi.

2265 AĞIR HASTA VAR

Bugün 8 bin 5 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu.

DÜN 8 BİN 314 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Ocak verilerine göre, semptom gösteren 921 hastayla birlikte 8 bin 314 yeni vaka tespit edilmişti. 169 kişi hayatını kaybederken 9 bin 109 kişi sağlığına kavuşmuştu.
# covid-19

16 Oca 2021 - 19:49 - Gündem

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