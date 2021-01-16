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16 Oca 2021 - 22:16- Gündem G: 16 Oca 2021 - 22:18

Yerler karla kaplanınca, sokağa döküldüler

Kocaeli'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yerler beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışını gören çocuklar ve aileleri sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önünde karın tadını çıkardı.

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli genelinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte neredeyse tüm şehir beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışını gören çocuklar ve aileleri de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önüne çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı aileler evlerinin önüne kardan adam yaparken, çocuklar ise kartopu oynayarak eğlendi.

Evinin önünde karın keyfini çıkaran 10 yaşındaki Esila Su Özkol, "Çok güzel, sonunda kar yağdı. Çok mutluyuz. Sonunda karla buluşabildik. Kartopu oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz" dedi.

Komşularının çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan Pınar Gül Tarhan, " Çocuk gibi hissediyorum gerçekten. Yıllar öncesine döndüm. Bugün kar yağdı ve tuttu. Kaç gündür bunu bekliyorduk. Çok mutluyuz. Günler çok sıkıcı, evden çalışıyoruz. O yüzden şimdi kar yağınca mutlu olduk. Sevinçliyiz. Çocuklarla oyun çok güzel. Onlarla daha da çocuk oldum" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte kardan adam yapan Kadir Akbaba ise "Çok güzel geçiyor. Bunu bekliyorduk. Böyle bir kar çocuklara da büyüklere de bir şenlik oldu. Biz de kardan adam yapıyoruz. Çocukları eğlendiriyoruz. Çocuklarla beraber biz de eğleniyoruz. Zaten korona günlerinde evden dışarı çıkamıyoruz. 'Bari şimdi çıkalım' dedik" dedi.

# Kocaeli, çocuk

16 Oca 2021 - 22:16 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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