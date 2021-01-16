'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek, kendisini savundu

Kocaeli Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece yapılan devriye sırasında Körfez ilçesi açıklarındaki bir teknede, dalgıç kıyafetiyle kaçak midye avcılığı yapan kişiler olduğu belirlendi. Deniz polisini gören kaçak midye avcıları, tekne ile kaçmaya çalıştı. Denizde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Derince ilçesinde tekneleriyle kıyıya yanaşan kaçak midye avcıları, karada da kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında kıyıda görevli Su altı Grup Amirliği ekipleri, şüphlilerden K.A.’yı yakaladı. Diğer şüpheliler ise kaçtı. K.A., işlemleri için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada, "Nerede çalışacağız biz, uyuşturucu mu satıyorum, hırsızlık mı yapıyorum?" diye bağırarak kendini savundu. K.A.'ya ‘Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı için ceza uygulandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.