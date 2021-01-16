Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin yüzlerini güldürdü

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği, Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirdiği gün olan 16 Ocak Basın Onur Günü kutlamaları kapsamında, bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen çelenk sunumu ve Kasr-ı Hümayün’de ki törenlerin ardından, törenleri aynı coşku ile kutlamak amacıyla başta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olmak üzere, Belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve bazı kurum ile kişiler tarafından çekilişte kullanılmak üzere alınan 100 hediyenin çekilişi yapıldı. Böylesine önemli bir günde 100 hediye ile yüz üyesini sevindiren Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, pandemi döneminde üyelerinin yüzlerini güldürdü.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “Pandemi dolayısı ile kısıtlamalar ile gerçekleştirdiğimiz tören sonrası, Doğa Türk Stüdyolarında 100 üyemize hediye çekilişi gerçekleştirdik. Bu çekiliş ile 100 üyemizin yüzünü güldürdük. Bize destek veren bütün herkese teşekkür ederim. Dilerim önümüzdeki yıl maskesiz ve kısıtlamasız çoşkulu bir 16 Ocak Basın Onur Günü kutlamasını gerçekleştiririz” dedi

İŞTE ÇEKİŞTEN HEDİYE KAZANAN TALİHLİLER

HEDİYE LİSTESİ

1: FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇANTASI- ATIL SERTEL

2: BEYMEN HEDİYE- ÇİĞDEM ARMAĞAN

3:NEVRESİM TAKIMI- MEHMET KARAGÖZ

4:DÜDÜKLÜ TENCERE- AKTAN USLU

5: POWER BANK SETİ- KADİR YILDIZ

6:SAAT VE BİLEKLİK- M.RAŞİT KESKİN

7:POWER BANK SETİ- HİKMET KORKMAZ

8:SAÇ KURUTMA MAKİNESİ- MUSTAFA ÇELİK

9: CEZVE TAKIMI- BURHAN YARAR

10: TABLET- TÜLAY OKUMUŞ

11: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- MUHAMMET YURT

12: GRAM ALTIN- GÜLŞAH YÜCEL

13: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- SERCAN ATALAY

14: 500 TL NAKİT PARA ÇEKİ- ŞABAN ENGİN

15: BEYMEN HEDİYE- M.SELİM ERYILMAZ

16: HİJYEN VE ZEYTİNYAĞI SETİ- MERVE PİRESEN

17:AKADEMİ HASTANESİ FULL CHECK UP- BÜŞRA YÜKSEL

18: HALI- HALİL YENİ

19: DÜNYA GÖZ HASTANESİ MUAYENE- HAKAN SÜLEYMANOĞLU

20: BEKO 32 HD LED TELEVİZYON- AHMET SANCAR KIZILKAYA

21: HİJVEN VE ZEYTİNYAĞI SETİ- ARİF ÖTOK

22: POWER BANK SETİ- SELDA HATUN TAN

23: TOST MAKİNESİ- YAKUP ÜSTÜN

24: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- SİNAN FAKİR

25: 500 TL PARA ÇEKİ- UĞUR YILMAZ

26: VALİZ- EMİRHAN TOPÇU

27: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- GÜLİSTAN ŞEN

28: SU AKADEMİSİ 1 PAKET YÜZME DERSİ- SERCAN ÖZDEN

29: BİLGİSAYAR ÇANTASI VE AJANDA SETİ- SEBAHATTİN GÜLTEKİN

30: TABLET- CENGİZ AKGÜN

31: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ÖMER TURHAN

32: BEYMEN HEDİYE ÇANTASI- ÜMİT ÜLKER

33: BİLGİSAYAR ÇANTASI VE AJANDA SETİ- SELÇUK KOÇ

34: POWER BANK SETİ- NURGÜL TEMİZ

35: SET ÜSTÜ FIRIN- DİDEM ÖZİRİ

36: KAHVE MAKİNESİ- GÖKHAN ŞAHİN

37: VİP HEDİYE SETİ- KENAN MERİÇ

38: SAAT- MEHMET EMİN UYAR

39: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ONUR UÇAN

40: ÇAMAŞIR MAKİNESİ- EREN DEMİRTÜRK

41: BİSİKLET- SELVİ ARI

42: GRAM ALTIN- CİHAT POLAT

43: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- HÜSEYİN ÖZİRİ

44: 500 TL PARA ÇEKİ- ERDEM ŞENGÜL

45: VİP HEDİYE SETİ- GÖKHAN BEŞİKTAŞ

46: BEYMEN HEDİYE SETİ- AYŞE SİPAHİ

47: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- NABİ YAZICI

48: BOYNER HEDİYE ÇEKİ 400 TL- BURCU NAZLI

49: SU AKADEMİSİ SU İÇİ EGZERSİZ DERSİ- AHMET SEZGİN

50: DEĞERLİ KOL SAATİ- KAZIM AYDIN

51: GRAM ALTIN- OĞUZHAN AKTAŞ

52: VİP HEDİYE SETİ- ERDAL SERTEL

53: SU AKADEMİSİ PİLATES DERSİ- KERİM YAVUZ

54: BOYNER 400 TL HEDİYE ÇEKİ- OĞUZHAN AŞIKOĞLU

55: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ÖMER HÜSEYİNOĞLU

56: VİP HEDİYE SETİ- HÜSEYİN DAVUTOĞLU

57: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- MİRAY BAKLACI

58: 500 TL PARA ÇEKİ- MURAT YILDIRIM

59: DÜNYA GÖZ HASTANESİ MUAYENE IRMAK- GÖKÇELİ KALKAN

60: ÇAMAŞIR MAKİNESİ- ERGÜN BATU

61: POWER BANK SETİ- MUHARREM DÜZCE

62: KAHVE MAKİNESİ- ALİ ŞAHİN

63: BİSİKLET- GÜRCAN YILMAZ

64: MİKRO DALGA FIRIN- DİNÇER AKBİR

65: HAVA TEMİZLEME CİHAZI- GÖKHAN ÖZDEMİR

66: SU AKADEMİSİ 3 AYLIK DİYETİSYEN PAKETİ- ALEV UÇAR

67: 400 TL GİYİM MAĞAZASI ALIŞVERİŞ ÇEKİ- YİĞİT ÖZCAN

68: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- SERDAL ERDAL

69: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKi- ÇAĞLA AĞ GÜVEN

70: BUZDOLABI- EBUBEKİR CENGİZ

71: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ALİ GÜNDOĞDU

72:BOYNER 400 HEDİYE ÇEKİ- RASİM AKAR

73:VİP HEDİYE SETİ- SEMA CANYAKMAZ KILIÇ

74: DÜNYA GÖZ HASTANESİ MUAYENE- MELİKE ŞANSLI

75: 400 TL GİYİM MAĞAZASI ALIŞVERİŞ ÇEKİ- BUSENUR BOZAN

76: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- EMRA KURTBAY

77: DİLOVASI SAAT- EROL POLAT

78: VİP HEDİYE SETİ- ŞAHİN OKTAY

79: DELTA FOTOĞRAFÇILIK 500 TL ÇEK NURİ- DİNÇER AKMAN

80: CEP TELEFONU- YILDIZ ANDIÇ

81: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ULAŞ TEKİN

82: VİP HEDİYE SETİ- YILMAZ KARABIYIK

83: DELTA FOTOĞRAFÇILIK 500 TL ÇEK- YAŞAR AKKAMIŞ

84: 400 TL GİYİM MAĞAZASI ALIŞVERİŞ- ÇEKİ TUĞBA BOZ

85: SAMSUNG TELEVİZYON- CEMAL AÇIKGÖZ

86:TABLET- ABBAS ÇAKAR

87:TABLET- HAKAN ZERAY

88: GRAM ALTIN- ÇAĞLAR AKAR

89: KARA ASLAN TESİSLERİ KONAKLAMA- MEHMET HALUK BALABAN

90: LEPTOP- ELİF AYBÜKE ÇİÇEK

91: FOTOĞRAF MAKİNESİ- VOLKAN ELYILDIRIM

92: SAMSUNG TELEVİZYON- FATMA KIRTAY

93: TABLET- NECLA ŞANSLI

94: BÜYÜK FIRIN- YALGIN SESİGÜZEL

95: SU ISITICI- MELTEM ARTAN

96: SÜPÜRGE MAKİNESİ- MURAT KANBER

97: ÇAY MAKİNASI- TUNAHAN KAHRAMAN

98: BLENDER- KAMİL UZUNMEHMET

99: TABAK TAKIMI- LALE KALAYCIOĞLU

100: GÖLCÜK BELEDİYESİ YALI EVLERİ KONAKLAMA- MERVE SORGUN

101: GÖLCÜK BELEDİYESİ YALI EVLERİ KONAKLAMA- BÜRA BOZDAĞ