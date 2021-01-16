Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin yüzlerini güldürdü

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği, Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını gerçekleştirdiği gün olan 16 Ocak Basın Onur Günü kutlamaları kapsamında, bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen çelenk sunumu ve Kasr-ı Hümayün’de ki törenlerin ardından, törenleri aynı coşku ile kutlamak amacıyla başta Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olmak üzere, Belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve bazı kurum ile kişiler tarafından çekilişte kullanılmak üzere alınan 100 hediyenin çekilişi yapıldı. Böylesine önemli bir günde 100 hediye ile yüz üyesini sevindiren Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, pandemi döneminde üyelerinin yüzlerini güldürdü.
DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “Pandemi dolayısı ile kısıtlamalar ile gerçekleştirdiğimiz tören sonrası, Doğa Türk Stüdyolarında 100 üyemize hediye çekilişi gerçekleştirdik. Bu çekiliş ile 100 üyemizin yüzünü güldürdük. Bize destek veren bütün herkese teşekkür ederim. Dilerim önümüzdeki yıl maskesiz ve kısıtlamasız çoşkulu bir 16 Ocak Basın Onur Günü kutlamasını gerçekleştiririz” dedi
İŞTE ÇEKİŞTEN HEDİYE KAZANAN TALİHLİLER
HEDİYE LİSTESİ
1: FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇANTASI- ATIL SERTEL
2: BEYMEN HEDİYE- ÇİĞDEM ARMAĞAN
3:NEVRESİM TAKIMI- MEHMET KARAGÖZ
4:DÜDÜKLÜ TENCERE- AKTAN USLU
5: POWER BANK SETİ- KADİR YILDIZ
6:SAAT VE BİLEKLİK- M.RAŞİT KESKİN
7:POWER BANK SETİ- HİKMET KORKMAZ
8:SAÇ KURUTMA MAKİNESİ- MUSTAFA ÇELİK
9: CEZVE TAKIMI- BURHAN YARAR
10: TABLET- TÜLAY OKUMUŞ
11: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- MUHAMMET YURT
12: GRAM ALTIN- GÜLŞAH YÜCEL
13: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- SERCAN ATALAY
14: 500 TL NAKİT PARA ÇEKİ- ŞABAN ENGİN
15: BEYMEN HEDİYE- M.SELİM ERYILMAZ
16: HİJYEN VE ZEYTİNYAĞI SETİ- MERVE PİRESEN
17:AKADEMİ HASTANESİ FULL CHECK UP- BÜŞRA YÜKSEL
18: HALI- HALİL YENİ
19: DÜNYA GÖZ HASTANESİ MUAYENE- HAKAN SÜLEYMANOĞLU
20: BEKO 32 HD LED TELEVİZYON- AHMET SANCAR KIZILKAYA
21: HİJVEN VE ZEYTİNYAĞI SETİ- ARİF ÖTOK
22: POWER BANK SETİ- SELDA HATUN TAN
23: TOST MAKİNESİ- YAKUP ÜSTÜN
24: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- SİNAN FAKİR
25: 500 TL PARA ÇEKİ- UĞUR YILMAZ
26: VALİZ- EMİRHAN TOPÇU
27: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- GÜLİSTAN ŞEN
28: SU AKADEMİSİ 1 PAKET YÜZME DERSİ- SERCAN ÖZDEN
29: BİLGİSAYAR ÇANTASI VE AJANDA SETİ- SEBAHATTİN GÜLTEKİN
30: TABLET- CENGİZ AKGÜN
31: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ÖMER TURHAN
32: BEYMEN HEDİYE ÇANTASI- ÜMİT ÜLKER
33: BİLGİSAYAR ÇANTASI VE AJANDA SETİ- SELÇUK KOÇ
34: POWER BANK SETİ- NURGÜL TEMİZ
35: SET ÜSTÜ FIRIN- DİDEM ÖZİRİ
36: KAHVE MAKİNESİ- GÖKHAN ŞAHİN
37: VİP HEDİYE SETİ- KENAN MERİÇ
38: SAAT- MEHMET EMİN UYAR
39: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ONUR UÇAN
40: ÇAMAŞIR MAKİNESİ- EREN DEMİRTÜRK
41: BİSİKLET- SELVİ ARI
42: GRAM ALTIN- CİHAT POLAT
43: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- HÜSEYİN ÖZİRİ
44: 500 TL PARA ÇEKİ- ERDEM ŞENGÜL
45: VİP HEDİYE SETİ- GÖKHAN BEŞİKTAŞ
46: BEYMEN HEDİYE SETİ- AYŞE SİPAHİ
47: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- NABİ YAZICI
48: BOYNER HEDİYE ÇEKİ 400 TL- BURCU NAZLI
49: SU AKADEMİSİ SU İÇİ EGZERSİZ DERSİ- AHMET SEZGİN
50: DEĞERLİ KOL SAATİ- KAZIM AYDIN
51: GRAM ALTIN- OĞUZHAN AKTAŞ
52: VİP HEDİYE SETİ- ERDAL SERTEL
53: SU AKADEMİSİ PİLATES DERSİ- KERİM YAVUZ
54: BOYNER 400 TL HEDİYE ÇEKİ- OĞUZHAN AŞIKOĞLU
55: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ÖMER HÜSEYİNOĞLU
56: VİP HEDİYE SETİ- HÜSEYİN DAVUTOĞLU
57: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKİ- MİRAY BAKLACI
58: 500 TL PARA ÇEKİ- MURAT YILDIRIM
59: DÜNYA GÖZ HASTANESİ MUAYENE IRMAK- GÖKÇELİ KALKAN
60: ÇAMAŞIR MAKİNESİ- ERGÜN BATU
61: POWER BANK SETİ- MUHARREM DÜZCE
62: KAHVE MAKİNESİ- ALİ ŞAHİN
63: BİSİKLET- GÜRCAN YILMAZ
64: MİKRO DALGA FIRIN- DİNÇER AKBİR
65: HAVA TEMİZLEME CİHAZI- GÖKHAN ÖZDEMİR
66: SU AKADEMİSİ 3 AYLIK DİYETİSYEN PAKETİ- ALEV UÇAR
67: 400 TL GİYİM MAĞAZASI ALIŞVERİŞ ÇEKİ- YİĞİT ÖZCAN
68: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- SERDAL ERDAL
69: 500 TL ALIŞVERİŞ ÇEKi- ÇAĞLA AĞ GÜVEN
70: BUZDOLABI- EBUBEKİR CENGİZ
71: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ALİ GÜNDOĞDU
72:BOYNER 400 HEDİYE ÇEKİ- RASİM AKAR
73:VİP HEDİYE SETİ- SEMA CANYAKMAZ KILIÇ
74: DÜNYA GÖZ HASTANESİ MUAYENE- MELİKE ŞANSLI
75: 400 TL GİYİM MAĞAZASI ALIŞVERİŞ ÇEKİ- BUSENUR BOZAN
76: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- EMRA KURTBAY
77: DİLOVASI SAAT- EROL POLAT
78: VİP HEDİYE SETİ- ŞAHİN OKTAY
79: DELTA FOTOĞRAFÇILIK 500 TL ÇEK NURİ- DİNÇER AKMAN
80: CEP TELEFONU- YILDIZ ANDIÇ
81: KERPE TATİL KÖYÜ 3 GÜNLÜK KONAKLAMA- ULAŞ TEKİN
82: VİP HEDİYE SETİ- YILMAZ KARABIYIK
83: DELTA FOTOĞRAFÇILIK 500 TL ÇEK- YAŞAR AKKAMIŞ
84: 400 TL GİYİM MAĞAZASI ALIŞVERİŞ- ÇEKİ TUĞBA BOZ
85: SAMSUNG TELEVİZYON- CEMAL AÇIKGÖZ
86:TABLET- ABBAS ÇAKAR
87:TABLET- HAKAN ZERAY
88: GRAM ALTIN- ÇAĞLAR AKAR
89: KARA ASLAN TESİSLERİ KONAKLAMA- MEHMET HALUK BALABAN
90: LEPTOP- ELİF AYBÜKE ÇİÇEK
91: FOTOĞRAF MAKİNESİ- VOLKAN ELYILDIRIM
92: SAMSUNG TELEVİZYON- FATMA KIRTAY
93: TABLET- NECLA ŞANSLI
94: BÜYÜK FIRIN- YALGIN SESİGÜZEL
95: SU ISITICI- MELTEM ARTAN
96: SÜPÜRGE MAKİNESİ- MURAT KANBER
97: ÇAY MAKİNASI- TUNAHAN KAHRAMAN
98: BLENDER- KAMİL UZUNMEHMET
99: TABAK TAKIMI- LALE KALAYCIOĞLU
100: GÖLCÜK BELEDİYESİ YALI EVLERİ KONAKLAMA- MERVE SORGUN
101: GÖLCÜK BELEDİYESİ YALI EVLERİ KONAKLAMA- BÜRA BOZDAĞ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.