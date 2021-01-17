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17 Oca 2021 - 13:09- Gündem G: 17 Oca 2021 - 13:11

Emekliye güzel haber! Yarın hesaplarda...

Milyonlarca emekli uzun süre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Zam oranları belli oldu. Emekliler aylıklarının ne kadar olacağını öğrendi. Zamlı maaş ödemeleri ise yarın başlıyor.

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Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi... Emekliler 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. (Sabah)

17 Oca 2021 - 13:09 - Gündem

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