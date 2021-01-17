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17 Oca 2021 - 13:12- Siyaset G: 17 Oca 2021 - 13:14

İYİ Parti’den SEPAŞ önünde basın açıklaması

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı, elektrikleri kesilen Karamürsel halkının seslerini duyurmak amaçlı Karamürsel’de bulunan SEPAŞ enerji müşteri hizmetleri binasının önünde basın açıklaması yaptı.

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İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte SEPAŞ binası önünde bir araya gelen İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı adına İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Erol, açıklamada bulundu. Erol, “İYİ Parti Genel Başkanımızın Meral Akşener’in aylardır yürüttüğü il ve ilçe gezileri sonucunda elde ettiği sonuçlara dayanarak, Türk halkının ağır bir ekonomik baskı ve soygun olduğu gerçeği vardır. Hükümetimizin özelleştirme politikaları ile kurulan özel şirketler hükümete yakın kişilerce oluşturuldu. İşte bunlardan biri de şu an önünde bulunduğumuz SEDAŞ ve SEPAŞ Enerji Dağıtım Şirketleridir. Burada yapacağımız basın açıklaması ve tepkisi elektrikleri kesilmiş yaklaşık 2 bin Karamürselli hemşehrimizin sesidir” dedi.

“İLLEGAL CEZA VE TEKRAR ABONELİK SÜREÇLERİ”

Vatandaşların soruların yönelten Erol şu ifadeleri kullandı; “Pandemi sürecinde elektrik kesintileri yaparak evlerde zorunlu eğitimi neden engelliyorsunuz. Abonenin haberi olmadan abonelik iptali yaparak bilerek ve kasten bir sonraki okuma dönemine farklı bir personel göndermek kaydı ile kaçak abonelik tespiti yaptırarak illegal ceza ve tekrar abonelik süreçlerini sonucunda ne kadar kar ediyorsunuz.  Mahkeme süreçlerinde avukatlarınızla halkın alım ve tüketim gücü sorgulanmadan cezai işlem ve ödemeleri hangi yollar ile gerçekleştiriyorsunuz. Faturadaki maliyet kalemlerinden esasta şirket gideri olması gerekenleri faturada tüketiciye nasıl yüklüyorsunuz. Elektrik kesintilerinde mahrumiyet içerisinde olan halka zarar ve hak tazminatı ödüyor musunuz?  Ödenmeyen veya ödenemeyen faturalar sonucu elektriği neden kesmiyor ve kendi insiyatifinizde kestiğinizde hane halkına neden bilgi vermiyorsunuz?

“TAKILAN SAATİN DE ÜCRETİ TALEP EDİLMİŞ”

Pandeminin ilk zamanlarında a ayda sadece 2 hafta açılan dükkana 258 lira fatura gelmiştir. Yapılan itiraz sonucunda elektrik saati değiştirilmiş eski sat incelenmeye alınmıştır. Saatin değişmesi sonrasında ay boyunca açık olan ve elektrikli soba yanan dükkanın faturası 125 lira kadar düşmüştür. Ancak eski saatin incelenmesinde saatin sağlam olduğu beyan edilmiş ve yeni takılan saatin de ücreti talep edilmiştir. Karamürsel Halkı adına bu sorularımıza cevap verirken hangi manipülasyon yollarını deneyeceksiniz. Buradan iktidara ve temsilcilerine sesleniyoruz. 5 tane müteahhitten nemalandığınız gibi özelleştirdiğiniz şirketlerden kar payımı alıyorsunuz?

17 Oca 2021 - 13:12 - Siyaset

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