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17 Oca 2021 - 14:04- Gündem G: 17 Oca 2021 - 14:06

Kar yağdı, vatandaşlar çılgınca eğlendi

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışının ardından vatandaşlar kızak pistlerine akın etti. Şişme botlar ile pistlerde çılgınca eğlenen vatandaşların o anları aksiyon kameralarına yansıdı.
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Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde günler öncesi başlayan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezine kadar ulaştı. Kar yağışının ardından vatandaşlar kendilerini doğaya attı. Özellikle Kartepe ve Yuvacık bölgesinde bulunan kızak pistleri vatandaşların eğlence noktaları oldu. Kimisi şişme botlar ile pistlerde çılgınlar gibi eğlenirken, kimileri ise doğa yürüyüşü yapmayı tercih etti. Pistlerde botlarla kayan vatandaşların o onları aksiyon kameralarına yansıdı.
Öte yandan Yuvacık bölgesi drone ile havadan görüntülendi. Beyaz gelinliğini giyen doğanın havadan çekilen görüntüleri hayran bıraktı.

Uzun bir aranın ardından kar yağışı ile doğaya geldiklerini ifade eden Psikolog Fatma Yakşi, “Danışanlarımızı terapi ediyoruz, bizde doğada terapi buluyoruz. Bugün çok eğlendik. Kızak yaptık, mangal yaptık, doğada gezdik. Birkaç gün önce hava çok güzel iken, şimdi kar yağıyor” dedi.

# Kocaeli

17 Oca 2021 - 14:04 - Gündem

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