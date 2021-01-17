Başhekim Güneş’e tepkiler dinmiyor

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş’in kişisel sosyal medya paylaşım sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik, ‘vatan haini’ başlıklı yazısına tepkiler dinmiyor. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ile sağlık çalışanlarının Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu ardından Kamu-Sen’e bağlı sendika başkanları da ortak tepki için bir araya geldiler. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Orhan Kütük, başhekim Güneş ve arkasında duranların sadece sendikaları değil, milyonlarca memuru karşılarına aldıklarını ifade etti.

BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi, Türk Eğitim 2. Nolu Şube Başkanı Orhan Kütük, Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Türk Büro-Sen Başkan Yardımcısı Aziz Kök, Türk Kültür-Sen Başkanı Turgut Dursun, Türk Tarım Orman-Sen Başkanı Çetin Kesin, Türk İmar-Sen Başkanı Kürşat Karadeli, Türk Enerji-Sen Başkanı Münir Öskan, Türk Ulaşım-Sen Başkanı Agah Oktay Güler, Türk Yerel Hizmet-Sen Başkanı Özcan Karabulut ile TÜRKAV Kocaeli Şube Başkanı Oruç Sulusaray’ın toplantı da hazır bulundu.

GERİ DURMAYACAĞIZ

Başkan Orhan Kütük ortak basın açıklamasında, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş’in sosyal paylaşımlarının peşini bırakmayacaklarını ve Kamu-Sen’in konunun takipçisi olduğunu belirtti. Kütük, “Kamu-Sen’e bağlı tüm şubelerimizin yöneticileri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde üyelerimizin sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözme amacı ile hareket etmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü yasal girişimleri yapmaktan da geri durmayacaktır” dedi.

İLAHİ ADALET

Başkan Orhan Kütük açıklamasının devamında, “Darıca Farabi ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş’in 8 ve 9 Aralık 2020 tarihinde kişisel sosyal medya hesabından hastane çalışanlarını, sendikacıları, sivil toplum kuruluşlarını hedef gösteren hakaret içeren açıklamalarını takip ettik. Kamu-Sen ve dolayısıyla iş kolu itibariyle Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubemiz hastane çalışanlarımızla birlikte hukuki mücadele başlatmıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak bizlerde başından itibaren bu konunun takipçisiyiz. Hakaretçi başhekim Güneş ile ilgili olarak arkasında duranlar, hala bu konuda somut adım atmayanlarda ilahi adalet huzurunda mutlaka hisselerine düşenleri alacaklardır.

GENEL BAŞKAN’DA TAKİPÇİ

Kütük, “ Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’den, ülkemizin en ücra köşesinde görev yapan çalışan üyesine kadar konunun takipçisi olduğumuzun da tekrar hatırlatmak isteriz. Bir başhekim düşünün ki, kendi hastanesine güvenmemiş, devletin 112 ambulansı ile 3 il geçerek tarihte görülmemiş bir uygulama ile Ankara Şehir Hastanesine İç Hastalıkları özel odasına götürülüyor. Bu uygulama tüyü bitmemiş yetimin hakkı değil de, nedir?

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde can siper hane çalışan, Covit’li hastaları tedavi etmek için gecesini gündüzüne katan ve maalesef 6 Aralık 2020 tarihinde hayata gözlerini yuman Dr. Mehmet Karakum’dan damı utanmadı da, başhekim kendisini Ankara’ya sevk ettirdi” diyerek tepki gösterdi.

KARAKUM’UN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

Başhekim Güneş’in merhum doktor Mehmet Karakum’un kemiklerini sızlattığını belirten Kütük, “ Bu hareketi ile sadece devletin 112 ambülansı ve personelini kullanmamış, aksine sağlık şehidimiz Dr. Mehmet Karakum’un da kemiklerini sızlatmıştır. Sevkçi başhekim acaba kendi hastanesindeki sağlık çalışanlarına da mı güvenmemektedir? Sevkçi başhekimin bu hareketi sonrasında basın organlarında çıkan haberlerden öğrenen vatandaşlara da hastane ile ilgili güven problemi sorunu ortaya çıkmasını sağlamamış mıdır? Sosyal Medya hesabında şehit doktorumuz Mehmet Karakum’un cenaze törenini paylaşırken, sayın başhekim acaba asli görevi yoğun bakımlar olan yoğun bakım hemşirelerini sırf kendisi gibi sıcak odalarında vatandaş ile uğraşmasın diye koruma altına aldığı da aklına gelmedi mi?” dedi.

HİPOKRAT YEMİNİNİ

Başkan Kütük, “Sosyal medya hesabında 8-9 Aralık tarihlerindeki paylaşımlarını tepkiler gelince kaldırır gibi yaptığını, birkaç gün sonra da bu sefer herkese açık, ardından herkese kapalı konumdan sadece arkadaşlarının görebileceği şekilde yaparak ne yapmak istemektedir. Türkiye Kamu-Sen hakaretçi hele vatan hainliği gibi bir suçlamayı yapanların yargı önünde hesap vermeden o koltuğunda rahat rahat oturmasına asla kabullenemez. İşini doğru yapan, çalışanlarına hakaret etmeyen, her şey den önemlisi yaptığı hipokrat yeminine sadık kalanlarla bizlerin bir işi yoktur. Türkiye Kamu-Sen olarak 112 Ambulansı ile Ankara’ya sırf kamuoyu baskısı ile giden başhekim ile ilgili devleti zarara uğratmaktan Cumhuriyet Savcılığımıza suç duyurusunda bulunmak için hukuk komisyonumuz hazırlıklarını son aşamaya getirmiştir” dedi.

ARKASINDA KİM OLURSA OLSUN

Başkan Kütük açıklamanın son bölümünde ise, “ Arkasında kim olursa olsun bizler Türkiye Kamu-Sen olarak milyonlarca memurumuzun hakkını korumak adına yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Ona sahip çıkanlarda şunu bilsinler ki, sadece Türkiye Kamu-Sen yöneticilerini değil, milyonlarca memur ve ailelerini de karşılarına almaktadırlar. Bu sadece Darıca’da yaşanmış bir hadise olarak görülmesin, ülkemizin tüm bölgelerinde sağlık çalışanlarının gözü kulağı buradadır. Bizlerde o bilinç ile konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Son olarak bir düşünürün söylediği gibi, “ Birlikte çalıştığın insanlara iyi hisler besleyemezsen, hiçbir zaman başarılı bir lider olamazsın” diyerek sözlerini sonlandırdı.