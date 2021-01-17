Bundan sonra su seviyesi artacak

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Kar yağışının etkisini önümüzdeki hafta göreceğiz. Bölgede yoğun bir kar yağışı izlendi ve yağış halen devam ediyor. Şuan kar yağışı nedeniyle barajdaki su seviyesi hafif arttı. Zaten kar yağışları bizim içi çok önemlidir, kar bir anda barajı doldurmaz ama sonrasında arzuladığımız seviyeyi bize gösterir. Toprak şuanda doyuyor, kar suyunu toplayan toprak, suyu saldıktan sonra yani takriben önümüzdeki hafta baraj dolmaya başlayacak. Bundan sonra artarak seviyenin yükselmesini bekliyoruz” dedi.