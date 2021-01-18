İzmit Rehberlik ve Araştırma Merkezinin yeni binası sorunlarla dolu

İzmit Akçakoca Mahallesi Kapanca Sokakta faaliyet gösteren İzmit Rehberlik Araştırma Merkezi, bir süre önce yapımı tamamlanan Yahya Kaptan Mahallesi Çiçekli Sokak üzerindeki yeni binasına taşındı. İzmit Yahya Kaptan Lisesi’nin karşısında faaliyetlerine devam eden İzmit Rehberlik Araştırma Merkezi’nin yeni binası, özellikle binayı kullanmak isteyen engelli vatandaşlar için çileye dönüştü. Yeni binada yaşanan sorunlar nedeniyle özellikle bedensel engelli öğrenciler bina giriş ve çıkışlarında zorlanırken binanın yapım aşamasından kaynaklanan nedenlerden dolayı tuvalet giderlerinin çalışmadığı, binayı kullananların tuvalet ihtiyaçları için bina dışına yönlendirildiği öğrenildi.

ÖĞRENCİ VELİLERİ ZOR ANLAR YAŞIYOR

Tüm illerde özel gereksinimli çocukların erken tanılanması, doğru sağlık ve özel eğitim hizmetine en hızlı bir şekilde ulaşması için profesyonel bir destek hizmeti vermek amacıyla faaliyet yürüten ve devlet destekli tamamen ücretsiz olan otizm, dil ve konuşma bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, disleksi, yaygın gelişimsel bozukluklar, işitme, görme, bedensel engel, fizik tedavi, serebral palsi, dikkat eksikliği, zeka geriliği, ergo terapi, hidroterapi, duyu bütünleme, gelişim testi, bireysel ve grup eğitim, davranış bozukluğu, psikoterapi, uzay terapisi, aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetleri veren kurumun binalarının da bu öğrencilere uygun olarak yapılması gerekirken İzmit’te yapımı tamamlanan yeni binadaki sorunlar öğrencilere ve velilere zor anlar yaşatıyor.

TUVALETLER ÇALIŞMIYOR

Yeni binanın giriş merdivenlerinin çok dik oluşu ve yapım aşamasında unutulan engelli rampasının önüne konulan asansörün yerine binanın zeminden girişli yapılmaması, binayı kullanan öğrenci ve velileri yoruyor. Ayrıca binanın yapım aşamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle tuvalet giderlerinin çalışmaması da önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni yapılan bütün rehberlik ve araştırma merkezlerinin öğrenci ve velilerin rahat kullanımı için zeminden girişli inşa edilirken İzmit’te yapılan binanın neden merdivenli yapıldığı ise merak konusu oldu. Binaya gelen vatandaşlara tuvaletlerin arızalı olduğu ve tuvalet ihtiyaçlarını dışarıda gidermeleri gerektiği söylenirken yetkililerin yeni inşa edilen bir binada bu hataların nasıl yapıldığı, yetkililerin bu hatalarla dolu binadaki sorunlar giderilmeden nasıl buraya taşındıkları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.