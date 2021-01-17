İzmitliler, 600 yıllık zeytin ağacıyla karın keyfini çıkardı 

İzmit Belediyesi’nin kentin görsel kimliğini ön plana çıkaran hamlelerinden 600 yıllık zeytin ağacı; vatandaşların fotoğrafları ile görsel bir şölen oluşturdu. İzmit Belediyesinin zorlu şartlar altında İzmir’den getirmiş olduğu 600 yıllık zeytin ağacı İzmit’te hayat bulurken, vatandaşlar onun kar ile bezenmiş görüntüsüne hayran kaldı.



‘GÜLÜMSE İZMİT, ÇEKİYORUM’



Görkemli duruşu ve kar taneleri ile bezenmiş dallarıyla kente yeni bir soluk getiren zeytin ağacını İzmit halkı sahiplendi. 600 yıllık zeytin ağacı İzmitlilerle yeni anılara sahne olurken, cıvıl cıvıl görüntüler sayesinde pandeminin olumsuz havası dağıldı. İzmit Belediyesi halkın mutluluğu adına gece gündüz demeden çalışırken, ‘‘Gülümse İzmit’’ sloganını tüm kentte ve her alanlarda uygulamaya devam ediyor.