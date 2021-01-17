İzmit, yeni kent mobilyalarıyla karda bir başka güzel

İzmit Belediyesinin, halkın rahatı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı oturma grupları ve kullanışlı saksıları kentte eşsiz görüntülere imza atarken, İzmitliler bu anların tadını çıkardı. İzmit’e yerleştirilen yeni kent mobilyaları ve saksılar, İzmitlilerce çok beğenildi.



DAHA ESTETİK BİR İZMİT



İzmit Belediyesi yaptığı estetik dokunuşlarla, İzmitlilere daha keyifli ve konforlu bir kent sunmayı sürdürüyor. Yeni kent mobilyaları ve saksılarla daha da güzelleşen kent merkezinde, İzmitli vatandaşlar, karla beraber bu konforun tadını çıkarıyor.