Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
17 Oca 2021 - 22:24- Gündem G: 17 Oca 2021 - 22:26

İzmit, yeni kent mobilyalarıyla karda bir başka güzel

İzmit Belediyesinin halkın rahatı ve kentin görselliği adına İBB’den getirmiş olduğu oturma grupları ve kullanışlı saksılar İzmit’te kar yağışı ile beraber kartpostallık bir görüntüye imza attı

mask

İzmit Belediyesinin, halkın rahatı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı oturma grupları ve kullanışlı saksıları kentte eşsiz görüntülere imza atarken, İzmitliler bu anların tadını çıkardı. İzmit’e yerleştirilen yeni kent mobilyaları ve saksılar, İzmitlilerce çok beğenildi.


DAHA ESTETİK BİR İZMİT


İzmit Belediyesi yaptığı estetik dokunuşlarla, İzmitlilere daha keyifli ve konforlu bir kent sunmayı sürdürüyor. Yeni kent mobilyaları ve saksılarla daha da güzelleşen kent merkezinde, İzmitli vatandaşlar, karla beraber bu konforun tadını çıkarıyor.
# İzmit, İstanbul, Büyükşehir

17 Oca 2021 - 22:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit, yeni kent mobilyalarıyla karda bir başka güzel mask
İzmit, yeni kent mobilyalarıyla karda bir başka güzel
İzmitliler, 600 yıllık zeytin ağacıyla karın keyfini çıkardı  mask
İzmitliler, 600 yıllık zeytin ağacıyla karın keyfini çıkardı 
Bıyık, karda sokak hayvanlarını besledi mask
Bıyık, karda sokak hayvanlarını besledi
Başkan Büyükakın, “Şu anda kentimizin tamamında yollarımız açık” mask
Başkan Büyükakın, “Şu anda kentimizin tamamında yollarımız açık”
Aygün ve Zeybek’ten  Bakkallar Odası’na ziyaret  mask
Aygün ve Zeybek’ten  Bakkallar Odası’na ziyaret 
Migros’tan pizza servisi mask
Migros’tan pizza servisi
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı
Hürriyet’e soruşturma açıldı mask
Hürriyet’e soruşturma açıldı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Kayıp doktorun arkadaşı konuştu mask
Kayıp doktorun arkadaşı konuştu
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması
Kocaeli'de hastane personeli koronavirüse yenildi mask
Kocaeli'de hastane personeli koronavirüse yenildi

GALERİ

Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü mask
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü
Kağıtspor dokuzuncu galibiyetini elde etti! “89-81” mask
Kağıtspor dokuzuncu galibiyetini elde etti! “89-81”
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı mask
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı
Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı mask
Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL