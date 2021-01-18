Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca lisans, ön lisans ve sağlık meslek lisesi mezunları arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri), Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında yapılacak personel alımları için son başvuru süresi ilanın yayım tarihi olan (16 Ocak 2021) bugünden itibaren 15 gündür.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.