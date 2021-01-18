Kocaeli sağlık çalışanlarından Tahir Büyükakın'a teşekkür

Kocaeli'de faaliyetlerine büyük bir katılım ve teveccüh ile başlayan ve Türkiye'ye Rol-Model olacak bir tarz ile yapılanan Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği yine farklı bir yaklaşım ile ilgi uyandırdı. Yeni Yönetim kurulunu oluşturup bir basın açıklaması ile tanıtan Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği (SAĞLIKÇA) Yönetimi şu şekilde oluştu:

Adem YAMAN Başkan ( Kurucu Başkan)

Ercan ÖZTÜRK Başkan Yardımcısı

Yasin Burak ÖZER Başkan Yardımcısı

Pınar URAL Sayman ve Sekreterya

Gökçe EROĞLU Denetleme Kurulu Başkan

Hüseyin GÜL Denetleme Kurulu Üyesi

İbrahim POYRAZ Denetleme Kurulu Üyesi

Hacer GÜNDÜZ Yedek Yönetim Kurulu Üyesi

Atalay ÖZTÜRK Yedek Denetleme Kurulu Üyesi

Dernek Başkanlığını yapan Kocaeli Üniversitesi'nde yıllardır görev yapan Adem Yaman ve ekibi: "Biz gerek Yerel Yönetimler gerekse Resmi kurumlarımızda Sağlık sisteminin en önemli parçası olan Sağlık sisteminin olmazsa olmazı olan Sağlık profesyonelleri olarak temsil gücümüzün olmasını, şehrimizin ve ülkemizin yapılanmasında fikrimizin alınmasını, Mesleksel bilgi birikimlerinin sosyal anlamda ifade edilebilmesi adına yeni ve farklı bir tarz ile, yıkıcı değil yapıcı bir yaklaşımla şehrimize ve ülkemize değer katmak istiyoruz" dedi.

Yaman şöyle devam etti. "Pandemi sürecinde Sağlık çalışanları çok zor bir süreç geçirdi. Hala da geçiriyor. Hastalığın bulaşma riski normal insandan bir kat psikolojik etki bırakıyorsa, biz sağlık çalışanlarından 10 kat etki bıraktı.Mesleksel risk açısından Sağlık Çalışanları inanılmaz bir korku yaşadı. Çünkü dokunulan her hasta risk grubuydu. Dokunmamak gibi bir tercihleri yoktu. Bu süreç psikolojik açıdan bakıldığında inanılmaz büyük bir baskı. Ve bu risk yanında bu insanlar bir ebeveyn annelik görevi, eş olma görevi bu etkiyi kat ve kat artırıyor. Bu zor durumda bile pes etmeyen bir mesleğin mensubu olmaktan ben onur duydum" dedi.

Kendi eşinin de Hemşire olduğuna vurgu yapan Yaman, "Eşinin de çalıştığı kurumda Covid teması nedeniyle rahatsızlandını 20 gün evde tedavi görmek zorunda kaldığını hastalığın inanılmaz zor süreçler yaşattığını, aşırı bir nefes sıkıntısı yaşattığını vurgulayarak. Meslektaşlarımızın bir çoğunda bu durumu ayakta çalışarak atlattıklarını düşünün ki arkadaşınız rahatsızlandı ve iş yükü size kalıyor. Hem iş yükünüz artıyor hep psikolojik kaygınız. Benim düşüncem odur ki Sağlık çalışanları bu süreçte çok yıprandı. Çoğu kişi şu anda psikolojik kaygısının farkında bile değil çünkü çalışmaya devam etmek zorunda, Dinlenmeye bile fırsatları yok. Bu meslek grubunun yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi gerekiyor. Aksi taktirde bu meslek çalışanları ileriki zamanda pes etmiş, küsmüş, kaygılı bir meslek grubu haline gelebilir" dedi.

Bu süreçte Gerek Devletimizin yöneticileri gerekse halkımız yanımızda bu gücü hissediyoruz. Çok şükür ki çok olumlu yaklaşımlarda görüyoruz. Ama sağlık çalışanlarının motivasyonu adına tüm kurumlara görevler düştüğünü ve herkesin elinden gelen desteği vermesini istedi.

Bu süreçte Kocaeli'de yerel yönetimleri her zaman yanında hissettiklerini ileten Adem Yaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerek otobüs desteği, gerek hastanelere gönderdiği ikramları ve en önemlisi de Pandemi başlangıcında söz verdiği kamp alanlarını Sağlık Çalışanları na açma sözünü gerçekleştirmesi nedeniyle gönlümüzede ayrı bir yer etti dedi. Kamp alanlarını ailecek kullandıklarını ve itiraf etmeliyim ki fikirbirligi ile oluşan kanaat Sağlıkçıların büyük bir çoğunluğu ilk kez devletin bir imkanından ücret ödemeden yararlanıyoruz ve biz buna alışkın değiliz oldu. Sağlıkçılar o kadar yalnız bırakılmış ki hiç bir sosyal imkanları Devletimizin hiç bir sosyal donatısını kullanmamış buda hepimizde ciddi bir şaşkınlık yarattı" dedi.

Başkan Adem Yaman: "Bu vesile ile Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri ve meslektaşları ile, Devletimiz ve milletimiz ne zaman zor ve dar günü olursa hazır olacağımızı hiç bir şekilde hizmet etmekten kacmayacağımızı tüm halkımıza duyurmaktan onur duyarız" dedi.