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18 Oca 2021 - 11:24- Gündem G: 18 Oca 2021 - 11:27

Sokakta kimse kalmasın    

Büyükşehir Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte sokakta bir şekilde kalmış olabilecek vatandaşları yalnız bırakmıyor  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının başlaması ile birlikte teyakkuza geçti. Bir yandan yolların sürekli açık kalması için gece gündüz çalışan Büyükşehir ekipleri, sokakta kalabilecek vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye atıyor. Zabıta Dairesi ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik gibi noktalarda denetlemeler yapıyor. Tespit edilen vatandaşlar olursa Büyükşehir Barınma Merkezi’nde misafir ediliyor.

 

ZABITA EKİPLERİ SÜREKLİ DEVRİYE ATIYOR

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Soğuk havaların ve kar yağışının ilimizde etkisini hissettirdiği bu günlerde sokakta bir şekilde kalmış vatandaşlar için sürekli Büyükşehir Zabıta ekipleri ve devriye atıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mobil Sosyal Destek Ekipleri de acil durum gerektiren olaylarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca 153 çağrı merkezine gelen vatandaşların ihbarları da dikkate alınıp anında çözüme kavuşturuluyor.

 

BARINMA MERKEZLERİ SICAK YUVA OLDU

İzmit ve Gebze’de hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi bu kapsamda sokakta bulunabilecek vatandaşlara sıcak yuva oluyor. İzmit ve Gebze’de bulunan Barınma Merkezlerine soğuk havaların başlaması ile 25 vatandaş getirildi. Vatandaşlar kalıcı yer bulunana kadar merkezlerde misafir edildi. Barınma Merkezlerinde Gebze’de toplam 50, İzmit’te ise 86 vatandaş kalıyor.

 

153’Ü ARAMAK YETERLİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara çağrıda bulundu. Soğukta dışarıda gördükleri vatandaşların kendilerine bildirmelerini isteyen ekipler Büyükşehir’in 153 numaralı hattına bu kapsamda aramalarını yeterli olacağını ifade etti.

 

# İzmit, Büyükşehir, Kocaeli, destek, Gebze

18 Oca 2021 - 11:24 - Gündem

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