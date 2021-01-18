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18 Oca 2021 - 11:26- Gündem G: 18 Oca 2021 - 11:29

Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor  

Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik ‘Anne Şehir’ projesinin ünü il sınırlarını aştı. Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar, internet üzerinden çevrimiçi egzersizlere katılma imkânı buldu.  

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Kocaeli’de yaşayan kadınlara yönelik faaliyetlerine salgına rağmen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında hizmetlerine çevrimiçi olarak devam ediyor. Spordan diyetisyen desteğine kadar birçok alanda kadınlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’nin çevrimiçi egzersizlerine Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar da katılma imkânı buluyor.

 

EV ORTAMINDA EGZERSİZ YAPMA İMKÂNI

‘Anne mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutlu’ diyerek kadınlara sunulan hizmetlerde Türkiye’de örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Anne Şehir’ projesiyle kadınlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. ‘Anne Şehir’ projesiyle yıllardır spor salonlarında yapılan egzersizler, salgın nedeniyle internet ortamına taşındı.

 

İL DIŞINDAN KATILIM

‘Anne Şehir’ projesi internet ortamına taşınınca Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen projeye katılma imkânı buldu. İl dışından projeye dâhil olan yeni katılımcılarla birlikte ‘Anne Şehir’ projesinden faydalananların sayısı da artıyor.

 

TRABZON’DAN PROJEYE DAHİL OLDU

Trabzon’da ikamet eden Eylem Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin projesine katılanlardan biri. Dört yıl önce Gebze’de olması nedeniyle  “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” adıyla Gebze’de başlayan Anne Şehir projesinin ilk zamanlarına da şahit olan Eylem Özer, Trabzon’a taşındıktan sonra projeden kopmadı. Özer; “Pandemi döneminde herkes gibi ben de evde hareketsiz kaldım. Aktif spor yapan biri olarak bu durum beni çok rahatsız ediyordu. İnternet ortamında gördüğüm bir paylaşımla ben de talepte bulundum. Hemen bana dönüldü ve ben de kendimi bu projenin içinde buldum. Birçok arkadaşımı da projeye dâhil ettim. Onlar da çok memnunlar. Haftanın üç günü spor yapıyor olmak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Bundan dolayı bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

ANKARA VE ISPARTA’DAN KATILIM

Ankara’da yaşayan Ayşe Altay da Kocaeli’nde yaşayan ablasının önerisi, Özge Çakıroğlu ise kuzeninin tavsiyesi üzerine projeye dâhil oldu. Çakıroğlu ve Altay, zor zamanlardan geçilen bugünlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il dışında olanlar için böyle bir çalışma uygulamasının oldukça düşünceli bir hareket olduğunu söyledi ve pandemi sürecini hareketli bir şekilde geçirmelerine vesile olduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Isparta’da yaşayan Emel Kaleli ise sunulan bu hizmetin çok etkili olduğunu belirtti. Kaleli; “Bu proje evde çocuğumuzla birlikte spor yapma imkânı sağlıyor. Spora ve sağlıklı yaşama teşvik ediyor. Gelecek nesillere örnek olmamızı sağlıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

 

HAFTANIN 3 GÜNÜ SPOR

‘Anne Şehir’ projesiyle kişilerin fiziksel özelliklerine göre oluşturulan gruplara özel olarak hazırlanan egzersiz planıyla uzmanlar tarafından pilates ve aerobik egzersizleri yaptırılıyor. Salgın sürecinde sunulan bu hizmet sayesinde ev ortamında egzersiz yapma imkânı bulan kadınlar, hem bedensel hem de zihinsel bakımdan rahatlama imkânı buldu. İl dışından katılmak isteyenler için çevrimiçi egzersizler haftanın 3 günü 40’ar dakikalık seanslar halinde uygulanıyor. Projeden faydalanmak isteyenlerin katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

 

KATILIM FORMU

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSeY74wEHEEB5gfSkl1PpYpR YhsceOMkv9oY-OC1YfHSv2ZATQ/ viewform

# Büyükşehir, Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aile, Gebze

18 Oca 2021 - 11:26 - Gündem

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