Prof. Dr. Füsun Yıldız'a önemli görev

Prof. Dr. Füsun Yıldız görevi üstlenmesinin ardından 6 kişiden oluşan komite ile yaptıkları ilk toplantıda, eylem planlarını oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını ifade etti. Ulusal ve uluslararası arenada farkındalık yaratılması gereken sağlık konularında çalışmalar yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, yurt dışındaki KKTC'li bilim insanlarıyla, adada yaşayan ve çalışan bilim insanlarını bir araya getireceklerini söyledi. Prof. Dr. Füsun Yıldız, önceliklerinin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile birlikte COVID-19’la mücadelede halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanlığının ilk icraatlarından biri COVID-19’la ilgili kamu spotları hazırlamak olacak.

Prof. Dr. Füsun Yıldız Kimdir?

Füsun Yıldız 3 Ağustos 1965’te Antalya’da doğdu. Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde alan Yıldız daha sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Füsun Yıldız, göğüs hastalıkları üzerine uzmanlık ve doktora düzeyindeki eğitimini ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi. Yıldız, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev aldığı sürede 1996’da yardımcı doçentlik, 1999’da doçentlik ve 2005 yılında da profesörlük unvanlarını aldı. Astım, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele, KOAH ve kadınlarda akciğer sağlığı alanlarında özel çalışmaları bulunan Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın ulusal ve uluslararası pek çok makalede imzası bulunuyor. Prof. Dr. Yıldız’ın, Türk Tabipleri Birliği, Türk Toraks Derneği, Sağlığa Evet Derneği (eski Sağlık Enstitüsü Derneği), Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Avrupa Solunum Derneği (ERS) ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) gibi kurumlarda üyelik ve görevleri bulunuyor. Prof. Dr. Füsun Yıldız evli ve 2 çocuk annesidir.