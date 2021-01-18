Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
18 Oca 2021 - 11:44- Gündem G: 18 Oca 2021 - 11:46

Başiskele Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Başiskele Belediyesi, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokaktaki dostlarımızı unutmadı.

mask

Başiskele’de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını daha da zor hale getirdi.  İlçenin her mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi adına yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla halka hizmet veren Başiskele Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte Kovid-19 salgını sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının besin bulma sıkıntısına da çare oldu. Bugüne kadar özellikle sokağa çıkma yasaklarında can dostlarını yalnız bırakmayan Başiskele Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TAKDİR TOPLADI

İlçenin dört bir köşesinde kedi ve köpeklerin bulunduğu boş arazilere mamalar bırakıldı. Vatandaşlardan belediyeye gelen talepleri de değerlendiren ekipler, Vezirçiftliği Mahallesi’nde olumsuz hava koşullarından sokaktaki dostlarımıza mama desteği sağladı. İlçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelere kadar yardım elini uzatan Başiskele Belediyesi, sokak hayvanlarına verdikleri önem ve değerden dolayı Başiskeleliler’den büyük bir takdir toplamaya devam etti.
# yardım

18 Oca 2021 - 11:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kar yağdı onlar çalıştı   mask
Kar yağdı onlar çalıştı  
Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor   mask
Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor  
Sokakta kimse kalmasın     mask
Sokakta kimse kalmasın    
Kocaeli sağlık çalışanlarından Tahir Büyükakın'a teşekkür mask
Kocaeli sağlık çalışanlarından Tahir Büyükakın'a teşekkür
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak mask
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak
Gaziantep'te icradan satılık 52.300 m² fıstıklık mask
Gaziantep'te icradan satılık 52.300 m² fıstıklık
Anket Çayırova Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı mask
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı mask
Kocaeli’de vatandaşlara yoğun kar yağışı uyarısı
Yuvacık barajında su seviyesi artışta mask
Yuvacık barajında su seviyesi artışta
Valilikten kayıp doktor açıklaması mask
Valilikten kayıp doktor açıklaması
Kayıp doktorun arkadaşı konuştu mask
Kayıp doktorun arkadaşı konuştu
Kocaeli'de hastane personeli koronavirüse yenildi mask
Kocaeli'de hastane personeli koronavirüse yenildi

GALERİ

Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları mask
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar mask
Yağışa dayanamadılar! Seralarda maddi hasar
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü mask
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü
Kağıtspor dokuzuncu galibiyetini elde etti! “89-81” mask
Kağıtspor dokuzuncu galibiyetini elde etti! “89-81”
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı mask
Saadet Partisi, Büyükşehir’in hevesini kursağında bıraktı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL