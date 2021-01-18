Başiskele Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

Başiskele’de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını daha da zor hale getirdi. İlçenin her mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi adına yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla halka hizmet veren Başiskele Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte Kovid-19 salgını sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının besin bulma sıkıntısına da çare oldu. Bugüne kadar özellikle sokağa çıkma yasaklarında can dostlarını yalnız bırakmayan Başiskele Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TAKDİR TOPLADI

İlçenin dört bir köşesinde kedi ve köpeklerin bulunduğu boş arazilere mamalar bırakıldı. Vatandaşlardan belediyeye gelen talepleri de değerlendiren ekipler, Vezirçiftliği Mahallesi’nde olumsuz hava koşullarından sokaktaki dostlarımıza mama desteği sağladı. İlçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelere kadar yardım elini uzatan Başiskele Belediyesi, sokak hayvanlarına verdikleri önem ve değerden dolayı Başiskeleliler’den büyük bir takdir toplamaya devam etti.