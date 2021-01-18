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18 Oca 2021 - 16:19- Sağlık G: 18 Oca 2021 - 16:21

Alın kırışıklıkları yüzü yaşlı gösteriyor!  

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, alın kırışıklığı ile ilgili bilgiler verdi.  

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Alın bölgesi yüzde özellikle mimik hareketlerine nedeniyle en erken kırışan bölgelerden biridir. Alın kırışıklıkları insanın olduğundan daha yaşlı görünmesine neden oluyor.

İlerleyen yaşla birlikte alın bölgesinde ince çizgiler, çukurlar şeklinde görülen kırışmalar son derece olağan durumlardır. Alın bölgesinde oluşan kırışıklıklar, kişiyi olduğundan daha yaşlı, daha yorgun ve daha kızgın göstermesi açısından estetik uygulamaları gerekli kılar. 

KUSURSUZ BİR GÖRÜNÜM

Alın estetiği işlemlerinde temel amaç, kırışıklıkların giderilmesi ve alın bölgesine genç, dinamik bir görünüm kazandırılarak yüz estetiğinde kusursuz bir görünüm elde etmektir. Bu amaca pek çok farklı yolla ulaşabiliyoruz. Bicoronal kesilerin veya endoskopik kesilerin yapıldığı alın estetiği işlemlerinde, saçlı deriden girilerek alın bölgesi gerilir ve oluşan gerilmeyle birlikte kırışıklıklar ortadan kalkar. 

Alın kırışıklıkları nasıl tedavi edilir ?

Biocoronal kesilerin kullanıldığı işlemlerde;

Alnın tümü saçlı deriden girilerek yukarı doğru kaldırılır.

Endoskopik kesileri uyguladığımız işlemlerde;

Saçlı bölgeden daha önceden belirlenmiş belirli noktalardan girilerek, alnın belirli yerlerden kaldırıldığı işlemlerdir. Endoskopik yöntemde, daha az kesi uygulanır.

·         Alnı çok geniş olan ve sorunların ilerlediği kişilerde, bicoronal kesiler uygulanır.

·         İyileşme süresi 1-3 hafta içindedir.

·         Kişi günlük hayatına kısa zamanda dönebileceği gibi, operasyondan sonra oluşan morluk, şişlik, kızarıklık gibi durumlar birkaç gün içinde kendiliğinden yok olacaktır.

·         İPLE ASMA YÖNTEMİ

Bizim estetik işlemlerde sıkça kullandığımız PDO ipler, tıbbi olarak üretilen, kişinin metobolizmasına karışarak kaybolan maddeden yapılır ve kişinin cildine gergin bir görünüm kazandırma amacı ile kullanılır.

·         Hyaluronik Asit Yüz Dolgusu

Hayvansal kaynaklı olmayan, deride doğal olarak bulunan hyaluronik asit tıbbi işlemlerden geçirilerek cilde uygulandığında, çevresindeki nemi emerek genişler ve cilde dolgunluk kazandırır. Bugün estetik işlemlerde sıkça ve güvenle uyguladığımız hyaluronik asit, alın kırışıklıklarının giderilmesinde de başvurduğumuz bir tedavi şeklidir.

18 Oca 2021 - 16:19 - Sağlık

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