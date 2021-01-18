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18 Oca 2021 - 16:23- Ekonomi G: 18 Oca 2021 - 16:55

Bankaların çalışma saatleri değişti  

Yeni yılla birlikte bankalardan yeniden normal çalışma saatlerine döndüklerine dair açıklamalar geldi  

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Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi tedbirler alınmış ve bankalar da mesai saatlerini güncellediklerini duyurmuştu. Böylece bankaların çalışma saatleri değişmişti. Yeni yılla birlikte bankalardan yeniden normal çalışma saatlerine döndüklerine dair açıklamalar geldi. Şubelere gidip işlem yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yılı yeni banka çalışma saatleri...

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden daha önce yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini vermişti. Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışacaktı. Bankadan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre bankanın şubeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye başladı. Açıklamada "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şube içinde uygulanan önlemler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 

Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Bankanın internet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. Yapılan açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 

QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak internet sitesinde müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibarı ile 10:00-13:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye başlayacaktır." denildi.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 

Akbank da daha konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yapmıştı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Akbank son olarak yaptığı açıklamayla 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ 

Yapı Kredi de sosyal medya hesabından konuyla ilgili duyuru yaptı. Buna göre banka 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini açıkladı.
 

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 

Denizbank da internet sitesinden yaptığı açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu.
 

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ 

Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şubelerimiz hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır." şeklinde açıklama yaptı.
 

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 

TEB de çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankadan yapılan duyuruya göre şubeleri, 14.01.2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

# koronavirüs

18 Oca 2021 - 16:23 - Ekonomi

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