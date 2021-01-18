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18 Oca 2021 - 16:54- Ekonomi G: 18 Oca 2021 - 16:56

Otomotiv Sanayii Derneği 2020 verilerini açıkladı!  

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2020 yılına ait verileri açıkladı.

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Buna göre, 2020 yılında toplam otomotiv üretimi 2019 yılına göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı. Bu dönemde, otomotiv ihracatı 2019 yılına göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 oranında azalarak 596 bin 616 adet oldu. 2020 yılında 25,9 milyar dolar değerinde ihracat yapan otomotiv sanayii, toplam ihracattan yüzde 15 oranında pay aldı ve 15. yılında da ülkemiz ihracatındaki şampiyonluğunu korudu.

18 Oca 2021 - 16:54 - Ekonomi

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