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18 Oca 2021 - 16:55- Ekonomi G: 18 Oca 2021 - 16:57

Aygaz ve McKinsey Aykargo ile kargo sektöründe  

Koç Topluluğu şirketlerinden  Aygaz, yenilikçi bakış açısıyla  inovasyon ve kurum içi girişimcilik projesi olarak başlattığı süreci geliştirmek için bağlı ortaklığı Aykargo altında kargo sektörüne adım attı.  

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Tüketicinin en çok tercih ettiği, LPG sektörünün lider markası Aygaz, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri kapsamında çalışanlarının fikir önderliğinde oluşturulan ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği Aykargo’yla kargo sektöründe güçlü bir adım attı. Aygaz’ın 81 ilde bulunan yaygın dağıtım ağı ve tecrübesiyle hizmet verecek olan Aykargo, teknoloji odaklı yeni nesil altyapısıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutacak.

YENİ BİR SOLUK

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu yaptığı değerlendirmede “Aykargo’nun kargo sektörüne yeni ve güçlü bir soluk getireceğine inancım tam” dedi. Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel ise,  “McKinsey iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Aykargo ile güçlü lojistik altyapımızın verdiği imkânlardan da faydalanarak müşteri memnuniyetini bu alanda en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum.” dedi.

18 Oca 2021 - 16:55 - Ekonomi

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