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18 Oca 2021 - 16:56- Ekonomi G: 18 Oca 2021 - 16:58

Toplam ciro endeksi yükseldi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 artış gösterdi.  

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020'ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 5,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yıl kasımda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 38,9 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 46,2 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.

TİCARET VE HİZMET

 

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 arttı. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına oranla yüzde 16, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3 artış kaydetti.

18 Oca 2021 - 16:56 - Ekonomi

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