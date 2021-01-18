Tarhan, hızlı tren hattı projelerinin akıbetini sordu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzun yıllardır yapımı devam eden hızlı tren projelerini söz verdiği tarihte tamamlayamadı. Ankara-Sivas hızlı tren projesi, Bursa-Yenişehir yüksek hızlı tren projesi ve Konya Karaman hızlı tren projesi de bitmeyen projeler arasında. Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan bitmeyen projelerle ilgili eleştirilerini kamuoyuyla paylaştı.

“VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMUYORLAR”

Tarhan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yıllardır bitmesi gereken projeleri hala tamamlamadı. Şu yıl açacağız diyorlar, yok! Bu yıl açacağız diyorlar, yok! Sürekli erteleyerek halkı oyalıyorlar. 2008 yılında inşaatı başlayan Ankara-Sivas hızlı tren projesini bile 12 yıldır hala bitiremediler. Verdikleri sözleri tutmuyorlar. En düşük ihale bedeline sahip olan Konya-Karaman hızlı tren projesi 2018 yılında bitirilecekti, o dahi tamamlanmadı. Aynı şekilde Bursa-Yenişehir hızlı tren projesi de söylenen tarihte bitirilmedi” dedi.

GEBZE-DARICA METRO HATTI

Sözlerine devam eden Tarhan, “Gebze-Darıca Metro Hattı’nın yapımı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Bu hattın da ne zaman biteceği belirsiz, yıllardır elindeki projeleri bitiremeyen Bakanlık bu projeyi kim bilir ne zaman bitirecek. Çalışan işletmeleri dahi yeni yapılmış gibi tekrar tekrar açılışını yapan iktidar, sözünü verdiği projeleri bir türlü halkın hizmetine sunmamaktadır” diye konuştu.

“İHALELER ARASI FARKLILIĞIN SEBEBİ NE?”

Bakanlık bünyesindeki ihalelerin kilometre başına düşen maliyetleri arasında da büyük farklılıklar görüldüğüne dikkat çeken Tarhan, “405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas hızlı tren hattı için 9 milyar 746 milyon, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Osmaneli hızlı tren hattı için 9 milyar 449 milyon, 102 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman hızlı tren hattı için ise 1 milyar liralık ihale yapılmıştır. İhaleler arası bu farklılığın nedeninin ne olduğu bilinmemektedir. Bakanlığın ihalelerin arasındaki farklılığın ne olduğunu da açıklaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.