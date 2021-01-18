İYİ Parti İzmit’e 7 yeni üye

Erken seçime hazırlık amacıyla çalışmalarına hız veren İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz şimdiden sandık görevlilerini belirlemeye başladıklarını ifade etmişti. Önceki gün İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı partiye katılımlar nedeniyle yine oldukça hareketliydi. Hak ve Adalet Partisi İzmit İlçe Başkanı Fatih Tekindağ, Serdar Mahallesi ileri gelenlerinden Arif Kartal, Erdal Öngen, Fazlı Yalçın, İbrahim Tekindağ, Yılmaz Karaca ve Necmettin Ortahisar İzmit İlçe Başkanlığında Başkan Pelin Coştur Filiz'i ziyaret ederek İYİ Parti'ye üye oldular.

“İYİ Kİ ‘İYİ’ OLDUNUZ”

Hak ve Adalet Partisi İzmit İlçe Başkanı Fatih Tekindağ, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’e başarıların devamını dileyen bir plaket sundu. Yeni üyelerin rozetlerini takan Başkan Pelin Coştur Filiz katılımlardan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İYİ Parti ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan güneştir. Güneş herkese eşit doğar ve herkesi eşit ısıtır. Güneş hiçbir ayrımcılığa izin vermeyen birleştirici güçtür. Sizin bu desteğiniz bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Birlikte hem İzmitimiz hem de ülkemiz için çok güzel şeyler yapacağız. İYİ ki varsınız, İYİ ki İYİ oldunuz" dedi.