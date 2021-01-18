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18 Oca 2021 - 17:08- Gündem G: 18 Oca 2021 - 17:13

Çeker: Tavandan Ek Ödeme komedisi

Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına ödenecek Ek Ödeme ile ilgili yeni yapılan düzenleme hakkında konuşan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Döner sermaye ek ödemesiyle ilgili mevzuatın sakatlığı tavan ek ödemesi komedisiyle net bir şekilde görülmüştür” dedi

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Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına ödenecek Ek Ödeme ile ilgili yeni yapılan düzenleme hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker yazılı açıklama yaptı. Başkan Çeker, “Döner sermaye ek ödemesiyle ilgili mevzuatın sakatlığı tavan ek ödemesi komedisiyle net bir şekilde görülmüştür. Aynı serviste/birimde/yerde, aynı mesleğe mensup amma ve lakin sadece eğitim durumundan kaynaklı fark 700TL’ye kadar çıkmaktadır. Tavan ödemesi uygulamasından, lise mezunu sağlık meslek mensupları, genel idare hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı personel için bir anlam ifade etmiyor” dedi.

“UYGULAMAMA TALİMATI GİBİ”

Çeker, “Peki ilgililere sormak lazım; bu bahse konu mesleğe mensup arkadaşlar Covid-19 tehdit ve tehlikesine maruz kalmıyorlar mı? Nimet/külfet ve ortaya konulan emeğin takdirinin ölçüsü ne olacak. Bir de yapılan düzenleme ve düzenlemeden faydalanabilecek birim ve kişi sayısı dikkate alınınca bu uygulama Tavan Ek Ödeme düzenlemesi değil, cambaza bak oyunu misali, Tavan Ek Ödemesi Uygulamama talimatı gibidir. Yeni düzenleme üniversite hastaneleri ve Aile Hekimliği Çalışanları için uygulanabilirliği yoktur. Çalışma barışını sağlayacak ilave bir düzenlemeyi en kısa zamanda hayata geçirin. Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının memnun olmadığı bir ödemede bile böylesine gecikme yaşanıyorsa söylenecek daha fazla sözde kalmamıştır” dedi.
# eğitim, Kocaeli, covid-19, aile

18 Oca 2021 - 17:08 - Gündem

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